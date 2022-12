Hertha Berlín pudo haber fichado a dos campeones mundiales argentinos y se quedó con las manos vacías

Un año y medio después de su salida involuntaria como miembro del consejo de administración del Hertha Berlín, el ex portero de la selección alemana Jens Lehmann acusó al club berlinés de perder una oportunidad dorada de fichar al portero Emiliano "Dibu" Martínez, hoy campeón mundial con la selección de Argentina en Qatar. Lehmann conoce muy bien al arquero argentino de su época en el Arsenal. Lehmann declaró a la emisora Sky TV, sobre el caso de Martínez: "En algún momento me llamó porque quería ir a un nuevo club. En ese momento yo estaba en un comité en el Hertha y les sugerí: 'Mírenlo, es bueno y lo pueden tener por poco dinero'. Ellos no hicieron caso".

Aparentemente, Martínez no era tan barato como afirma Lehmann. En el verano de 2020, el portero se mudó al club Aston Villa de la Premier League por una tarifa de transferencia estimada de 21,5 millones de euros, y desde entonces ha sido arquero titular en ese equipo.

Hertha perdió a otro futuro campeón

Pero no es el único campeón mundial de la Albiceleste que aparentemente se le escapó de las manos al equipo berlinés. En enero de 2021, Alejandro "Papu" Gómez quería salir del Atalanta Bergamo, donde jugaba con el entonces internacional alemán Robin Gosens. Gómez se encontraba en medio de una intensa pugna con el entrenador Gian Piero Gasperini y, según algunas versiones, el diferendo causó que en alguna ocasión ambos se fueran a los golpes.

"Papu" Gómez fue todo un gladiador en el Mundial de Qatar

El Hertha Berlín fue uno de los equipos que mayor interés mostraron en la contratación del férreo mediocampista, junto con otros clubes de la Serie A. Hertha parecía tener buenas cartas, sobre todo por la presencia en aquellos días de otro argentino que era pilar del conjunto: Santiago Ascacíbar. Pero cuando parecía que el equipo alemán se quedaba solo en la puja por contratar al "Papu", perdió la negociación ante el Sevilla FC de la liga española. El 21 de enero de 2021, Gómez pasó oficialmente a formar parte de la plantilla sevillana, con la cual hoy ronda la zona de descenso.

Editado por Enrique López Magallón