Helicóptero de Kobe Bryant no tuvo fallas en el motor

El helicóptero propiedad de Kobe Bryant que se estrelló hace dos semanas y acabó con su vida, la de su hija Gianna y la de otras siete personas, no tuvo fallas en el motor, informó este viernes (07.02.2020) la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE.UU. (NTSB, por su sigla en inglés).

"Todos los componentes importantes del helicóptero fueron localizados en la zona del siniestro", según el informe de la NTSB. "El examen de los conjuntos del rotor principal y del de la cola muestra daños consistentes con la rotación en el momento del impacto", agrega.

"Las secciones visibles del motor no mostraban señales de un fallo interno catastrófico", añadió

"Las secciones visibles de los motores no mostraron evidencia de una falla interna no contenida o catastrófica", apuntó la NTSB, que determinó así que el helicóptero no perdió potencia antes de estrellarse contra una ladera en Calabasas, estado de California.

Bryant, de 41 años, usaba habitualmente su helicóptero para evitar el tráfico de Los Ángeles. Junto a su hija de 13 años también murieron el entrenador de béisbol de la Universidad de Orange Coast, John Altobelli; su mujer, Keri, su hija, Alyssa, que jugaba en el mismo equipo que Gianna; la entrenadora de baloncesto Christina Mauser; otra compañera del equipo y su madre, Payton y Sarah Chester, y el piloto Ara Zobayan.

"Nuestros investigadores ya han desarrollado una cantidad sustancial de evidencia sobre las circunstancias de este trágico accidente y estamos seguros de que podremos determinar su causa, así como cualquier factor que contribuyó a ella, de modo que podamos hacer recomendaciones de seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir accidentes como este", señaló el presidente de la NTSB, Robert L. Sumwalt, en un comunicado.

Si bien no destacó ningún hallazgo sobre el clima en el momento del accidente, la NTSB señaló que los vídeos y fotos de varios testigos "representan la niebla y las nubes bajas que oscurecen las cimas de las colinas".

De acuerdo a la NTSB, el helicóptero descendió a una velocidad superior a 600 metros (2.000 pies) por minuto antes del fatal impacto contra la ladera de una colina, provocando un accidente "de alto impacto".

