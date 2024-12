¿Qué será de los kurdos en Siria?

Con el inicio de la guerra civil siria, la población kurdosiria se defendió militarmente y estableció una región autónoma de facto en esa parte del país. Hoy la gobiernan a través de la Administración Autónoma Democrática de la Región Norte y Este de Siria (AADNES).

Qué es exactamente el Kurdistán, qué papel juegan las fuerzas kurdas del norte de Siria, qué parte del territorio controlan, qué grado de autonomía han conseguido, qué fuerza militar tienen, con qué apoyos cuentan y qué papel juega Turquía en todo esto. Para ello queremos entrevistar a periodistas y voces expertas en Siria y la cuestión kurda, además de analizar mapas y fronteras con perspectiva histórica.

