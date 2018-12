Hasina volverá a gobernar en Bangladesh tras unos comicios calificados de "farsa"

La primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, formará gobierno por tercera legislatura consecutiva. La coalición gobernante encabezada por su Liga Awami obtuvo 259 de los 298 escaños en las elecciones generales celebradas este domingo, marcadas por la violencia y las denuncias de fraude electoral y de represión a algunos grupos opositores.

Su socio de gobierno, el partido Jatiyo del ex dictador militar Hussain Muhammad Ershad, obtuvo 20 escaños, mientras que el Partido Nacionalista de Bangladesh de la encarcelada ex primer ministro Khaleda Zia obtuvo cinco escaños, dijo a los reporteros el secretario de la Comisión Electoral Helal Uddin Ahmed. "Me gustaría felicitar a la Liga Awami por esta enorme victoria y al mismo tiempo dar las gracias al resto de partidos políticos que han participado en las elecciones", dijo este al anunciar los resultados oficiales.

El ala izquierda del Partido Obrero de Bangladesh de Kash Menon obtuvo tres; el Foro Gono del ex ministro de Relaciones Exteriores Kamal Hossain, quien lidera la alianza de oposición Jatiya Oikya Front, obtuvo dos escaños. Otros dos obtuvo Jatiya Samajtantrik Dal de Hasanul Haq Inu. Bikalpo Dhara Bangladesh, del antiguo presidente de AQM Badruddoza Chowdhury, también dos. Y uno escaño fue asegurado tanto por la Federación Tariqat como por el Partido Jatiya (Manju). En total, la coalición opositora Frente Jatiya Oikya, liderada por el BNP, consiguió ocho escaños.

Al menos 16 personas murieron en actos de violencia durante la votación celebrada en 299 de los 300 distritos electorales de todo Bangladesh el domingo. La elección se hará posteriormente en el distrito electoral que falta, ya que la votación se suspendió en algunos centros debido a la violencia, explicaron los funcionarios.

La votación fue suspendida en otra circunscripción debido a la violencia. La alianza opositora de Kamal Hossain calificó las elecciones del domingo como una farsa y exigió que la comisión electoral anuncie nuevas elecciones bajo una administración neutral no partidista.

