Harris y Trump luchan por los votos de hombres jóvenes

En la campaña de las presidenciales de EE. UU., los votos de los hombres jóvenes están muy disputados. Algunos quieren a un hombre en el cargo, pero otros no... O al menos no a Trump. DW se reunió con jóvenes votantes.

Es una soleada tarde de martes en Washington. Suena música a todo volumen en el Parque Presidencial, detrás de la Casa Blanca, y la larga fila de estudiantes de la que forman parte Noah y Liam avanza lenta. Los dos amigos asistieron el 29 de octubre a un discurso de la candidata demócrata a la Presidencia y actual vicepresidenta Kamala Harris, al igual que decenas de miles de personas. Una victoria de la candidata tendría un significado histórico: Harris sería la primera mujer en llegar a la Casa Blanca.

A Liam, de 21 años, esto le parece emocionante: "necesitamos un cambio en este país y creo que una mujer podría lograrlo”, dice. Su amigo Noah, de 20 años, está de acuerdo. Le preocupa especialmente que el candidato republicano Donald Trump pueda restringir los derechos personales y su política exterior. Ambos pertenecen a un grupo de votantes muy disputado: los hombres jóvenes.

En muchas elecciones pasadas, muchos electores varones menores de 30 años no acudieron a sufragar. Esta vez podría ser diferente. Así lo destaca una encuesta de la Harvard Kennedy School, para la cual se interrogó a unos 2.000 votantes de entre 18 y 29 años en octubre de 2024, y en ella, nada menos que el 56 % de los participantes masculinos afirmaron que "definitivamente" irían a votar en las próximas elecciones presidenciales.

¿Representa Donald Trump la "hipermasculinidad”?

Kamala Harris va a la cabeza tanto entre los hombres como entre las mujeres jóvenes. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre ambos sexos: entre los participantes en la "Encuesta a jóvenes de Harvard”, el 52 % dijo que votaría a Harris, mientras que el 27 % dijo que votaría al candidato republicano Donald Trump. Eso supondría una ventaja de 25 puntos porcentuales a favor de Harris. No obstante, entre los hombres participantes, Harris sólo tenía una ventaja de 9 puntos porcentuales.

En otros sondeos, Trump figura incluso unos puntos porcentuales por delante de Harris en este segmento masculino. Frank González, politólogo de la Universidad de Arizona, sospecha que la creciente popularidad de lo que consideran unas características supuestamente masculinas desempeña un papel importante entre los jóvenes.

La fuerza, el poder y el respeto a la autoridad "van de la mano de la hipermasculinidad”, afirma González, según un informe de la Universidad de Arizona. "Y la preferencia por la fuerza y el dominio es uno de los factores que predice con mayor fiabilidad que alguien apoyará a Donald Trump”.

Votantes de Trump: "Necesitamos un hombre”

Kevin, de 19 años, también está en el mitín electoral de Kamala Harris. Ya ha depositado su voto, pero, en principio, no quiere decir por quién votó: "Bueno, no he votado por ella”, dice, con una ligera sonrisa. Voté por Donald Trump, explica, porque prefiere su política económica.

Sin embargo, ha viajado desde Pensilvania para asistir al discurso de Harris como acompañante de su amigo Máximo. El joven de 18 años aún no ha decidido a quién dar su voto. Que sea un hombre o una mujer quien se instale en la Casa Blanca no le importa: "No depende del género, si puedes cumplir con tu trabajo”, dice Máximo.

Neil lo ve de otra manera, el veinteañero es un ferviente admirador de Trump. DW coincidió con él dos días antes en el discurso del republicano en el Madison Square Garden de Nueva York. "Va a cambiar al país para mejor, porque necesitamos un hombre”, gritó Neil al micrófono de DW a las puertas de la sala del evento, en Manhattan. "Le han disparado. El tipo es un luchador. A mí también me han disparado, sé lo que es eso. Y sigue luchando por nosotros. Esto es América, nena”.

Justin (izquierda) y Joseph están orgullosos de estudiar en la misma universidad en la que estudió Kamala Harris. Imagen: Carla Bleiker/DW

Obama atrae a los jóvenes votantes afroamericanos

Durante décadas, los estadounidenses afrodescendientes han sido considerados una apuesta segura para los demócratas. El hecho de que, como Neil, cada vez más jóvenes afroestadounidenses se decanten también por Trump preocupa especialmente a Harris.

Por eso, a principios de octubre intervino en la campaña el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. El demócrata Barack Obama se dirigió a un grupo de jóvenes afroamericanos en Pittsburgh (Pensilvania), uno de los estados clave en las elecciones. "En parte creo que no se sienten realmente cómodos con la idea de tener una mujer presidenta”, dijo Obama. "¿Y ahora están pensando en quedarse en casa esta vez, o incluso en votar a alguien que los ha menospreciado en el pasado? ¿Porque creen que es un signo de fortaleza menospreciar a las mujeres? Eso es inaceptable”, señaló el expresidente en su intervención.

Justin, de 19 años, y Joseph, de 18, no necesitan ningún estímulo para apoyar a Harris. Los dos votantes primerizos también hicieron fila en Washington el martes 29 de octubre para ver a la candidata presidencial demócrata. Ellos también depositaron ya su voto para Harris.

Justin y Joseph estudian en la Universidad Howard, una de las más antiguas y prestigiosas de EE. UU., dedicada principalmente a la educación de personas afroestadounidenses. "Vino a Howard y nos habló”, dice Joseph con orgullo sobre Kamala Harris. "Tiene los pies mucho más en la tierra que Trump”. Y sobre la posibilidad de que una mujer ocupe el más alto cargo en la Casa Blanca afirma: "Nos vendría bien algo diferente”. Justin lo ve de la misma manera. Con un suspiro, admite: "Estoy harto de ver a un hombre blanco en el cargo”.

Con el aporte de Aya Ibrahim desde Nueva York.

(mn/cp)