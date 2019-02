Hans Zollner: “El celibato no lleva al abuso”

DW: El domingo finalizó en el Vaticano la conferencia sobre la protección de menores en la Iglesia. ¿Cuál es a su juicio el principal resultado de este encuentro del Papa con los presidentes de las Conferencias Episcopales y superiores de órdenes religiosas del mundo entero?

Hans Zollner: Lo principal para mí es que toda la cúpula eclesiástica está decidida a tomar en serio el tema del abuso sexual de niños y jóvenes en la Iglesia, a ponerlo muy arriba en la lista de prioridades y a actuar en consecuencia.

Las víctimas, sin embargo, muestran escepticismo en cuanto a cómo se llevará eso a la práctica a nivel local.

No estamos al comienzo de un proceso, sino que en muchos lugares ya se aplican medidas de prevención: en Alemania, en toda Europa central. En Norteamérica el trabajo está muy avanzado. Naturalmente, todo eso se puede hacer mucho mejor. Pero tenemos allí un estándar bastante bueno. En muchos otros lugares del mundo el tema también ya se está abordando y las iglesias de allí necesitan respaldo para poner en práctica efectivamente lo que ya se está practicando en otros sitios.

Usted ha hablado públicamente de la necesidad de examinar las "raíces sistémicas” del abuso. ¿Qué debería modificarse?

Con sistémico me refiero en este caso a ¿qué tipo de mecanismos de seguridad institucionales existen para que se pueda controlar? ¿Qué hace una Conferencia Episcopal cuando ya ha reelaborado sus directrices sobre prevención? ¿Cómo se las pone en práctica? ¿Qué tipo de sanciones se aplican cuando no se respetan? ¿Qué ocurre cuando se ignora el derecho canónico? La posibilidad de un obispo de ordenar algo a otro o de hacer que asuma su responsabilidad es, de facto, nula. Por eso necesitamos aclarar qué estructura opera en qué nivel cuando se detecta que lo dispuesto en el derecho canónico no se respeta.

¿No ayudaría, por ejemplo, acabar con el celibato obligatorio? En el informe presentado el año pasado por la Conferencia Episcopal alemana se sostiene que el celibato obligatorio de los sacerdotes es un factor que puede favorecer el abuso.

Hans Zollner, jefe del Centro de Protección de Menores, de Roma.

Que la vida célibe puede convertirse a la larga en un factor de riesgo para el abuso, pero no solo abuso de menores, sino también de alcohol u otra cosa, es un asunto diferente. Para eso se necesita otro proceder. Esperar que con la eliminación del celibato desapareciera de una vez por todas el abuso, sería muy errado. Sobre todo si se mira lo que ocurre en la sociedad y en otras regiones. Hace poco vimos el informe sobre la Iglesia Bautista en Estados Unidos. Allí, en los últimos 20 años, cerca de 700 niños y jóvenes fueron víctimas de abusos de pastores, todos ellos casados.

¿Qué es entonces lo que hay que hacer en la Iglesia para que estos repugnantes crímenes no se repitan?

Lo principal es lo mismo que en cualquier relación humana: que al tener una posición de poder, el sacerdote no se aproveche de ella, o de su edad, ante un niño o un joven. Claro está que un sacerdote tiene una especial responsabilidad de proteger y respetar la dignidad de los más vulnerables.

*El sacerdote jesuita Hans Zollner enseña psicología en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma. Es considerado uno de los principales especialistas eclesiásticos en el tema de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Desde 2014 es miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y presidente del Centro de Protección de Menores, con sede en Roma.

(er/cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |