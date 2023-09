Hallan extraño patrón matemático en células humanas

Un equipo de científicos realizó un nuevo recuento de las células de cuerpo humano y su tamaño. El resultado fue que un hombre adulto está compuesto por unos 36 billones, una mujer adulta por unos 28 billones y un niño de 10 años por 17 billones.

Además del recuento total de células, el estudio reveló algo realmente interesante: se descubrió que estas células siguen un modelo matemático que se encuentra en otros aspectos de la naturaleza, basado en su tamaño y masa. Los últimos hallazgos demuestran que, cuando se agrupan células humanas con dimensiones similares, cada conjunto contribuye aproximadamente con una cantidad equivalente de masa al organismo.

El estudio que publica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) está coordinado por el Instituto Max Planck de Matemáticas (Alemania) y cuenta con la colaboración de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA).

Estimar masa, rango de tamaño y número de células

Los investigadores recopilaron datos de fuentes ya publicadas para estimar la masa celular, el rango de tamaño y el recuento de células de unos 1.200 grupos celulares: desde los glóbulos rojos más pequeños hasta las fibras musculares más grandes, a través de 60 tejidos.

Así vieron que hay una relación entre el tamaño y el número de células en el cuerpo y que, entre las células de un mismo tipo existen pequeñas variaciones, pero entre las sanguíneas más pequeñas y las musculares más grandes se dan variaciones de hasta siete órdenes de magnitud.

Para el estudio, consideraron el cuerpo de un varón representativo, de 70 kilos, lo que permite realizar otras estimaciones para una mujer (60 kilos) y un niño de 10 años (32 kilos), explicaron.

El estudio estima que, en total, un hombre adulto tiene unos 36 billones de células; una mujer unos 28 billones y un niño de diez años unos 17 billones.

Homeostasis: patrones sugieren existencia de equilibrio en todo el organismo

Aunque los científicos ya habían calculado un número similar de células en varones adultos, hasta ahora no se había estudiado la relación entre el tamaño y el número de células en todo el cuerpo, según los autores.

"Nos sorprendió ver una relación inversa bastante regular entre el tamaño y el recuento de células en todo el cuerpo humano", declaró a Live Science Ian Hatton, autor principal del estudio, del Instituto Max Planck de Matemáticas en las Ciencias de Leipzig (Alemania).

Así, descubrieron que la variación de tamaño dentro de las clases de tamaño celular no dependía de si la célula era grande o pequeña. Esto sugiere, según resume la revista, que los mecanismos que mantienen el tamaño celular están activos en todo el organismo y en todas las clases de tamaño celular.

"Estos patrones sugieren la existencia de un equilibrio en todo el organismo entre el tamaño y el número de células, e implican la existencia de una homeostasis del tamaño celular en todos los tipos de células", escriben los investigadores en el artículo publicado.

"Nuestros datos sirven para establecer un marco cuantitativo holístico para las células del cuerpo humano, y ponen de relieve patrones a gran escala en la biología celular", concluyen.

FEW (EFE, PNAS, Live Science)