Asbesto: el peligro de cáncer detrás de la puerta

¡No tocar!

El asbesto ondulado no debe ser aserrado, cortado, taladrado, molido o quebrado. Mientras no se lo toque, no habrá peligro de que las fibras se dispersen en el aire. Pero incluso la limpieza es un tabú: cualquiera que intente eliminar el crecimiento de musgo con cepillo de alta presión, ya comete un atentado al medio ambiente y pone en peligro su propia salud.