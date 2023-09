Hallan en China fósil de "extraño" dinosaurio del Jurásico

Hace unos 148 a 150 millones de años, un extraño dinosaurio del tamaño de un faisán y parecido a un pájaro, con piernas y brazos alargados construidos como alas, habitaba el sureste de China. El saurio tenía una anatomía desconcertante que sugiere que, o era un corredor rápido, o vivía un estilo de vida como el de un vadeador moderno.

Científicos dijeron el miércoles que han desenterrado en la provincia de Fujian el fósil de un dinosaurio del período Jurásico al que llamaron Fujianvenator prodigiosus, una criatura que arroja luz sobre una etapa evolutiva crítica en el origen de las aves.

La cuestión de si Fujianvenator, con su curiosa mezcla de características esqueléticas, debe clasificarse como un ave, depende de cómo se define un ave, según el líder del estudio Min Wang, paleontólogo del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia China de Ciencias.

Un dinosaurio "extraño"

Cuando se le pidió una palabra para describir a Fujianvenator, Wang respondió: "Yo diría que es 'extraño'. El Fujianvenator está lejos de ser similar a cualquier pájaro moderno."Un acontecimiento notable en la evolución de los dinosaurios se produjo cuando pequeños dinosaurios emplumados de dos patas de un linaje conocido como terópodos dieron lugar a aves a finales del Jurásico. La especie más antigua conocida, el Archaeopteryx, data de hace aproximadamente 150 millones de años en lo que hoy es

Alemania.

Dinosaurios sobrevivientes de asteroides

El Fujianvenator es miembro de un grupo llamado avialans, que incluye a todas las aves y a sus parientes dinosaurios no aviares más cercanos, dijo Wang. A pesar de sus modestos comienzos, las aves sobrevivieron al impacto de un asteroide hace 66 millones de años que condenó a sus camaradas dinosaurios no aviares, apunta el estudio correspondiente, publicado en la revista Nature. El fósil de Fujianvenator, descubierto en octubre pasado, está bastante completo pero carece del cráneo del animal y de partes de sus patas, lo que dificulta la interpretación de su dieta y estilo de vida.

Ser o no ser ave

El hueso de la pierna de Fujianvenator, la tibia, era dos veces más largo que el hueso del muslo, el fémur. Estas dimensiones son únicas entre los terópodos, un grupo que incluye a todos los dinosaurios carnívoros como el Tyrannosaurus y varios otros. También tenía una larga cola ósea.

"La extremidad anterior generalmente está construida como el ala de un pájaro, pero con tres garras en los dedos, que no existen en las aves modernas. Por eso se le puede llamar ala. No se puede determinar si podía volar o no. Según las características esqueléticas, Probablemente el Fujianvenator al menos no sea bueno volando", afirmó Wang.

Dinosaurio corredor

"El fósil en sí no conserva plumas. Sin embargo, sus parientes más cercanos y casi todos los terópodos avianos conocidos tienen plumas, y las plumas están ampliamente distribuidas entre los dinosaurios. Por lo tanto, no sería una sorpresa si Fujianvenator tuviera plumas", añadió Wang.

Basándose en la anatomía de sus largas patas, los investigadores propusieron dos posibles estilos de vida: correr rápido o caminar en un entorno pantanoso, como las grullas o garzas modernas.

"Yo apostaría por el corredor", dijo Wang.

EL(reuters, Nature)