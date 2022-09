Hacen callar a Nicolás Maduro por opinar sobre el plebiscito de Chile

Con el ambiente aún caldeado, los ánimos crispados y la tensión política a flor de piel, las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la derrota de la opción apruebo en el plebiscito constitucional chileno no cayeron muy bien en el país austral. El mandatario aseguró el lunes que faltó un "liderazgo fuerte” para conseguir el cambio de la Constitución impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Durante una reunión con la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que fue transmitida en directo por el canal estatal VTV (sí, esos encuentros se transmiten en directo), Maduro aprovechó para referirse al triunfo del rechazo, que contó con el respaldo del 62 por ciento de los votantes.

"Faltó un liderazgo firme, claro, creíble, con apoyo popular, que se pusiera al frente del texto constitucional y al final quedó vigente la constitución de la dictadura de (Augusto) Pinochet", dijo Maduro, que añadió que a la propuesta de cambio "le cortaron las alas desde el viejo Congreso" y, por ende, nunca se produjo un "proceso originario, soberano y plenipotenciario".

"Lo llenaron de limitaciones y al final convocaron una convención constitucional. Qué dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe, para la memoria de los mártires, desaparecidos, torturados", sostuvo. "Todo latinoamericano y caribeño que ame a Chile, que ame el ejemplo del presidente mártir Salvador Allende, todos van a estar pendientes. Verdaderamente doloroso lo que sucedió en Chile", agregó.

No pasó mucho tiempo hasta que recibió una respuesta desde Chile. El alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter (de la derechista Unión Demócrata Independiente), le envió un claro mensaje al mandatario venezolano a través de Twitter: "Cállate de una vez, Nicolás Maduro. En Chile conocemos bien el ‘milagro' de tu revolución, con millones de venezolanos huyendo de tu miseria”.

Tras lanzar esa frase, que recuerda mucho al "¿por qué no te callas?" del rey español Juan Carlos I a Hugo Chávez en 2007, agregó: "Cállate, porque la violencia y el odio de tu narco dictadura nunca reemplazará a un pueblo que usa el poder del voto al que tanto le temes”.

Aunque el oficialismo chileno no ha reaccionado, las relaciones entre el presidente Gabriel Boric y el líder chavista no son buenas. Boric ha criticado la deriva dictatorial del régimen venezolano, alejándose del tipo de izquierda que representa Maduro, quien -a su vez- no asistió a la asunción del mando del jefe de Estado chileno.

