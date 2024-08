Hace 85 años: La Alemania de Hitler invade Polonia

La noche del 31 de agosto de 1939, soldados de las SS ocupan la emisora de radio alemana de Gleiwitz, en la Alta Silesia (actual Gliwice, Polonia). Emitieron un mensaje en polaco llamando a la acción armada contra Alemania. La intención era crear la impresión de que soldados polacos habían atacado y ocupado la emisora. Para corroborarlo, los hombres de la "Schutzstaffel" del dictador alemán Adolf Hitler dejaron el cadáver de un civil polaco encarcelado que había sido asesinado con este fin. La incursión fingida formaba parte de una serie de provocaciones fronterizas similares escenificadas. Hitler quería un motivo de guerra para conquistar Polonia. En su ideología racista, soñaba con un nuevo "espacio vital" para los alemanes en el Este.

Inicio de la Segunda Guerra Mundial: discurso de Hitler en el Reichstag

Apenas un día después, el 1 de septiembre por la mañana, la Wehrmacht alemana invade Polonia, sin declaración de guerra. Ese mismo día, Hitler hace una declaración ante el Reichstag de Berlín que llega a casi todos los hogares alemanes a través de la radio: "Polonia ha disparado esta noche por primera vez contra nuestro propio territorio, incluso con soldados regulares. ¡Desde las 5.45 de la mañana devolvemos los disparos! Y a partir de ahora, ¡se pagará bomba con bomba! Los que luchan con veneno serán combatidos con gas venenoso. Los que se alejan de las reglas de una guerra humana no pueden esperar otra cosa de nosotros sino que demos el mismo paso. Continuaré esta lucha, no importa contra quién, hasta que la seguridad del imperio y sus derechos estén garantizados".

Una mentira sirve de pretexto para un ataque que conducirá a la Segunda Guerra Mundial. La supuesta víctima es en realidad el agresor. El ataque escenificado contra la estación de Gleiwitz tenía tres objetivos, escribe Matthias Oppermann, jefe del departamento de historia contemporánea de la Fundación Konrad Adenauer, a DW: "En primer lugar, había que convencer a la población alemana, que no estaba en absoluto entusiasmada con la guerra, de que Polonia la había provocado y que, por lo tanto, era inevitable. En segundo lugar, también había que convencer de esto a otros países, especialmente a Gran Bretaña y Francia. Y en tercer lugar, se trataba de la imagen en la historia. Hitler quería una justificación propagandística, pero consideraba que su credibilidad carecía de importancia, ya que la historia la escribían los vencedores".

En su discurso ante el Reichstag, Hitler evita la palabra guerra y explica que la Wehrmacht habría respondido a la agresión polaca. Imagen: picture-alliance/dpa

Los aliados de Polonia, Francia y Gran Bretaña, se dan cuenta de las maniobras de Hitler. Dos días después de la invasión, declaran la guerra a Alemania. Sin embargo, la ayuda militar a Polonia no llega a materializarse, como resultado de una mezcla de cautela militar, vacilación política y error de cálculo estratégico.

El 17 de septiembre, el Ejército Rojo de la Unión Soviética también marcha hacia Polonia. Poco antes de la guerra, Hitler y el dictador soviético José Stalin habían acordado no atacarse mutuamente y repartirse Polonia. Varsovia se rinde cuatro semanas después del comienzo de la guerra. Los nazis celebran su "táctica de Blitzkrieg". La invasión y ocupación alemana de Polonia costó la vida a más de cinco millones de ciudadanos polacos, la inmensa mayoría fueron víctimas civiles. Los judíos y muchas otras personas de toda Europa fueron asesinados en los campos de concentración creados por los nazis. Aproximadamente la mitad de los seis millones de judíos que murieron eran ciudadanos polacos. La invasión de Polonia sigue lastrando las relaciones germano-polacas hasta el día de hoy.

Las consecuencias de la invasión para la política actual

La culpa de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto sigue influyendo hoy en la política exterior y de defensa de Alemania. Esta es una de las razones por las que la ayuda militar a Ucrania, que fue atacada por Rusia, es objeto de un debate tan intenso. A muchos alemanes les asusta la idea de que los tanques alemanes vuelvan a rodar por suelo extranjero.

Lo difícil que es configurar la política actual con el telón de fondo de la historia alemana también queda demostrado por la gestión del gasoducto de gas natural Nord Stream 2, que va de Rusia a Alemania a través del mar Báltico. El historiador Matthias Oppermann apunta: "Observando la situación actual, no debemos olvidar que el Pacto Hitler-Stalin fue un requisito previo para la invasión de Polonia por Hitler. Por tanto, considero política, moral y psicológicamente imperativo que Alemania no distinga entre sus propios intereses de seguridad y los de Polonia. Si un gobierno polaco advierte contra Rusia, entonces sabe por qué. Esta es otra razón por la que fue un grave error de la política exterior alemana perseguir el proyecto Nord Stream 2."

Puntos de referencia para el ataque ruso a Ucrania

Los crímenes de la Alemania nazi no pueden compararse con nada. Pero al menos existen vínculos entre entonces y ahora, como el ataque ruso contra Ucrania. Ambos ataques se prepararon con fines propagandísticos. Además, la propaganda estatal consolida la narrativa "de que Rusia está realmente amenazada y debe defenderse del fascismo", afirma Matthias Dembinski, director de proyectos del Instituto Leibniz para la Investigación de la Paz y los Conflictos, en entrevista con DW. "Se presenta como si Rusia estuviera librando una batalla defensiva contra un Occidente que apoya a las fuerzas fascistas en Ucrania y empuja a Rusia al límite de su existencia".

Las experiencias históricas pueden desempeñar un papel importante a la hora de orientar a las personas en el presente. "La lección más importante es que las democracias liberales no deben creer que pueden apaciguar a un tirano que está a la cabeza de un régimen empeñado en la guerra", explica Matthias Oppermann, de la Fundación Konrad Adenauer. "No se puede hacer concesiones políticas, territoriales o económicas. El apaciguamiento no funciona, sólo la disuasión decidida y la voluntad de utilizar medios militares en casos extremos."