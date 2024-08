Hablemos de la endometriosis

En el mundo, la endometriosis afecta a 190 millones de mujeres. Por mucho tiempo la medicina no tomó en serio esa enfermedad crónica de la zona pélvica y los dolores asociados. Algo que empieza a cambiar.

Las mujeres rompen su silencio.

Theresia Imagen: SWR

A los 14 años, Theresia Crone tuvo que ir al hospital por primera vez debido a dolores pélvicos. Los dolores se repetían, ya que ella sufre de endometriosis. Ahora lucha por una mayor concienciación y reconocimiento. Priscilla Herbil también siente que no es tomada en serio. Durante 20 años, su menstruación siempre estuvo acompañada de medicamentos.

El tiempo promedio para recibir un diagnóstico es de siete años, mucho tiempo de sufrimiento para las afectadas. Experimentan dolores fuertes durante la menstruación, pero también fuera del ciclo, a veces en todo el cuerpo. Además, a menudo se suman a esto hemorragias menstruales, problemas intestinales, agotamiento, dolor durante el acto sexual, y a veces, el deseo insatisfecho de tener hijos. Las causantes del dolor son células similares a las del interior del útero que se asientan fuera de este, por ejemplo, en los ovarios, intestinos o peritoneo.

Priscilla Imagen: SWR

Priscilla no quiere que la endometriosis limite su vida. Este reportaje la acompaña en su camino para combatir los síntomas uno a uno, intentándolo con alimentación, fisioterapia y masajes. Ya que a toda costa desea evitar una operación. Theresia lleva el tema a la política con su iniciativa "EndEndoSilence". Siguiendo el ejemplo de Francia, exige en Alemania una Estrategia Nacional para la Endometriosis y más fondos para la investigación.



