Israel-Hamás: pequeña escapatoria para habitantes de Rafah

Se suponía que Rafah iba a ser un lugar más seguro, pero nunca lo fue, afirma Loay Fareed, quien ha sido desplazado varias veces con su familia desde que comenzó la guerra. "Hay bombardeos casi todos los días y la frecuencia aumenta cada día", explica Fareed, de 46 años, a DW por teléfono desde Rafah.

Fareed es uno de los cerca de 1,5 millones de personas que atendieron el llamado del Ejército israelí para evacuar al sur de Gaza, específicamente a Rafah, la ciudad más al sur de Gaza en la frontera con Egipto. Se trataba de evitar la operación militar contra los islamistas de Hamás, el grupo terrorista que perpetró los atentados del 7 de octubre y tomó como rehenes a 240 personas. Ahora, una inminente ofensiva sobre la ciudad ha eclipsado la lucha diaria por sobrevivir.

"Mis hijos se asustan con las noticias que hablan de una inminente invasión a la ciudad. Me preguntan qué haremos y adónde iremos, pero no tengo respuesta para ellos", dice Fareed.

Antes de la guerra, la pequeña ciudad albergaba a unas 250.000 personas y era más conocida por ser el cruce fronterizo con Egipto. Ahora casi no hay espacio en la ciudad, ya que residentes de otras partes de Gaza han buscado refugio allí, compartiendo casas, viviendo en tiendas de campaña o automóviles, o durmiendo en alojamientos improvisados ​​en la acera.

"La vida que llevamos en Rafah es indescriptible. Es una vida de desplazamiento, una vida que puedes llamar como quieras, pero no es normal", cuenta Fareed. La ciudad se siente "extraña": "No estamos en nuestra casa, ni en nuestro vecindario, ni entre nuestros vecinos o amigos. No podemos seguir así por mucho más tiempo”, agrega.

Apoyo y condena de la ofensiva de Rafah

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su gabinete de guerra han insistido en que seguirán adelante con la incursión planeada en Rafah para "eliminar" cuatro batallones de Hamás, que Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros consideran una organización terrorista. Se dice que los militantes de Hamás están dispersos entre los civiles desplazados y en los túneles subterráneos.

Pero la invasión planeada ha generado duras críticas en todo el mundo, particularmente por parte de Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel y proveedor de armas. Funcionarios estadounidenses han advertido de que una ofensiva de este tipo sería un "error" sin un plan creíble para reubicar y proteger a los civiles.

Egipto también ha expresado su preocupación por que los planes puedan implicar que los militares tomen el control del Corredor Filadelfia, la estrecha franja de tierra entre Egipto y Gaza, y empujen a los civiles que buscan seguridad contra su frontera.

Palestinos rompen el ayuno entre los escombros de su casa destruida durante el mes musulmán del Ramadán. Imagen: Mohammed Salem/REUTERS

Brecha pública

Hasta ahora, estas críticas han hecho poca mella en el primer ministro israelí o en la población del país. Una encuesta reciente realizada por el Instituto de Democracia de Israel, un grupo de expertos independiente con sede en Jerusalén, sugiere que alrededor de tres cuartas partes de los israelíes judíos apoyan una expansión de las operaciones militares en Rafah, mientras que dos tercios de la población árabe de Israel se oponen a tal medida.

"La opinión pública israelí después del 7 de octubre estaba muy unida en un par de cosas. Una de ellas es, por supuesto, traer a todos los rehenes a casa, y la otra es poner fin al Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza", dice a DW Avi Melamed, exfuncionario de los servicios de inteligencia israelíes y asesor en asuntos árabes.

La ofensiva de Rafah ha ampliado una brecha pública entre el Gobierno israelí y Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses han dicho que quieren ver un plan alternativo centrado en ataques de precisión contra objetivos de Hamás en lugar de una ofensiva a gran escala.

Estados Unidos, junto con Egipto y Qatar, han intentado negociar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás que evite una operación en Rafah y permita a la liberación de más rehenes israelíes. Las conversaciones aún no han resultado en un acuerdo, y una reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que Estados Unidos no vetó, ha aumentado la presión.

Sin embargo, a pesar de la disputa diplomática sobre la conducción de la guerra por parte de Israel y la operación de Rafah, los medios estadounidenses han informado sobre un posible acuerdo de armas para suministrar a Israel más aviones de combate F35.

"No espero que Israel lleve a cabo la operación de Rafah sin una cooperación y coordinación muy estrecha con Estados Unidos, especialmente en el contexto de abordar la problemática de los civiles en Rafah", sostiene Melamed.

Una opción para escapar

Los oficiales militares israelíes han indicado en sesiones informativas a los periodistas que los civiles serían trasladados a "zonas protegidas". Sin embargo, sigue sin estar claro cómo y adónde se evacuaría a tanta gente agotada por seis meses de guerra.

"No conozco los planes operativos de las FDI. Pero si miras el mapa, no hay otra manera que evacuarlos hacia el norte, a lo largo de la carretera costera cerca del mar, hacia el centro, en la Franja de Gaza. ", explica a DW Guy Aviad, historiador militar e investigador israelí.

Aunque hay más presión internacional, no ha cambiado mucho para los 2,3 millones de habitantes de Gaza. Seis meses de guerra han matado a más de 33.000 personas en Gaza, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamás. El asedio israelí al enclave ha provocado la aparición de hambrunas, sobre todo en el norte de Gaza, según las agencias de ayuda y las Naciones Unidas.

Fareed, residente de Gaza, ha tomado la difícil decisión de abandonar La Franja y poner a salvo a su familia. La financiación colectiva es el nuevo canal de ayuda y de escape de Gaza. Fareed se ha registrado para viajar a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah, pidiendo dinero prestado a amigos y familiares para pagar las costosas tasas de inscripción.

"Todos los días, mis hijos me preguntan cuándo será el momento de viajar. Ansiamos escapar de este infierno, aunque sólo sea temporalmente", cuenta. La mayoría de la gente, según Fareed, ha perdido la fe en que se produzca un alto el fuego y teme que pueda comenzar una operación en Rafah cuando termine el Ramadán.

"Hay un discurso político en curso que sugiere que la invasión de Rafah es sólo cuestión de tiempo, posiblemente después del Eid, independientemente de si se alcanza un alto el fuego. Debemos marcharnos antes de que eso ocurra", señala. Pero para la mayoría de los habitantes de Gaza, marcharse no es una opción, ya que siguen atrapados en el enclave asediado.

(ct/jov)