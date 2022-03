++Guerra en Ucrania: Putin dice que Occidente debe pagar el gas ruso a través de un banco ruso++

Todas las informaciones en hora del centro de Europa (CET).

16:22 | Putin dice que Occidente debe pagar el gas ruso a través de Gazprombank

Putin anunció este jueves que suspenderá los contratos de suministro de gas si los países "inamistosos" no pagan el combustible en rublos y no abren una cuenta en la moneda rusa en Gazprombank, una de las pocas entidades financieras de Rusia que no ha sido sancionada por la UE.

"Ofrecemos a esos países un mecanismo claro y transparente", dijo el mandatario. También afirmó que Rusia no hará "obras de caridad" en lo que concierne el suministro de gas a Europa y otros países. "Si no se realizan dichos pagos, consideraremos esto como un incumplimiento por parte de los compradores con todas las consecuencias resultantes", advirtió.

16:16 | Putin afirma que habrá "una nueva e inevitable ola migratoria”

"Tras la crisis alimentaria, seguirá una nueva e inevitable ola migratoria, principalmente hacia los países europeos", aseguró Putin este jueves, y acusó a Occidente de "tomar decisiones una tras otra que empujan a la economía mundial a una crisis y conducen a la destrucción de las redes logísticas y de producción".

"También conllevará un aumento de la inflación global y un agravamiento de la desigualdad con una reducción del bienestar de millones de personas y en los países pobres", sostuvo.

15:32 | Erdogan afirma que Putin es favorable al ingreso de Ucrania a la UE

El presidente ruso Vladímir Putin es favorable a un futuro ingreso de Ucrania a la Unión Europea (UE), afirmó este jueves el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien ha hablado varias veces con el líder ruso en las últimas semanas.

"No me parece probable que Ucrania insista mucho en el tema de entrar en la UE. Los países miembro de la UE, salvo algunos, tampoco se lo han tomado muy en serio. Pese a todo, por lo que he sabido, Putin ve de forma favorable un ingreso de Ucrania en la UE", dijo Erdogan a la prensa al volver de una visita a Uzbekistán.

15:21 | OTAN no ve retirada de las fuerzas rusas y espera "más acciones ofensivas"

"Según nuestros datos de inteligencia, las unidades rusas no se están retirando sino que están reposicionándose. Rusia está tratando de reagruparse, de volver a dar suministros y reforzar su ofensiva en la región de Donbás", en el este de Ucrania, declaró este jueves el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"Al mismo tiempo, Rusia mantiene la presión sobre Kiev y otras ciudades. Así que podemos esperar acciones ofensivas adicionales que traerán aún más sufrimiento", añadió.

afp/reuters/dpa/ap/efe /rr