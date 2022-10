Guerra en Ucrania: “Es tiempo de negociar la paz”

Volodimir Zelenski: drones usados por Rusia son símbolo de su fracaso

La OTAN ayuda a Ucrania con armas, artillería y con dólares. Pero si Rusia recibe armas de Irán, le ponen sanciones a Rusia.

Ronald Arroyo, Costa Rica

Bajo la misma premisa, se puede decir que la OTAN también fracasó. Pese a toda la ayuda que recibió Ucrania, esta no pudo contra Rusia, que es una gran potencia a pesar de las sanciones que le impusieron.

César Israel, Facebook

Es muy aventurero decir que fracasó, porque Putin no ha usado todo su armamento.

Carlos A., Facebook

Si comprar armas a un país es fracasar, entonces, ¿fracasó Ucrania, que recibe armas de muchos países, como Rusia?

Luis Arismendi, Facebook

Europa y Estados Unidos tienen mucho dinero para comprar y fabricar armas, y luego enviarlas a Ucrania. Pero no hay dinero para combatir la hambruna y la pobreza mundial. El único que gana en esta guerra es la industria de armas de Europa y Estados Unidos.

Franklin Basualto, Chile

Como siempre los pueblos y la gente de a pie sufren las consecuencias por las malas decisiones, el egoísmo y las rivalidades de los gobernantes.

Carla Vega de Palacios, Facebook

Zelenski, es tiempo de negociar la paz. No escuche a los que quieren ganar dinero con el suministro de armas. Piense en el pueblo.

M. Salomón, Facebook

Manifestantes marchan en Bogotá contra las reformas tributarias y otras iniciativas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Petro enfrenta protestas contra su proyecto de reforma fiscal

Coincido, hay que desconectar la economía mundial de Estados Unidos. Las políticas monetarias de EE. UU. son nefastas para la estabilidad económica global.

Ronald Vera, Facebook

Los países tienen la total libertad de no usar los dólares. Esto es una excusa de su incapacidad como gobernante.

Francisco Larissazanetti, Facebook

Por fin un presidente con sentido común que dijo la verdad sobre Estados Unidos.

Manuel A., Facebook

Cada uno debe proteger lo suyo y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. El señor Petro tiene que proteger a Colombia para que no le afecte lo que hagan otros países. El problema es que el presidente no sabe administrar los recursos públicos y no sabe gobernar el país.

Rubén Álvarez, Facebook

Muchos países quisieran ser como Estados Unidos, el país más rico, la moneda más fuerte, la mejor tecnología y la mejor fuerza militar. Es el país de la libertad y la democracia.

Xavier Segovia, Facebook

Cuba investiga robo de avioneta que aterrizó en EE. UU.

¡Qué raro! Porque los socialistas presumen que en la isla hay educación y salud gratuita. ¿Por qué será que miles de cubanos huyen al "neoliberalismo” de Estados Unidos? Este año hubo un récord nunca antes visto de cubanos que se van a Estados Unidos.

Michel Policarpio, México

La crisis que sufre Cuba es por las sanciones y el bloqueo estadounidense.

Josue Haas, Argentina

Huyen de la izquierda socialista. La crisis económica y la escasez de productos son solo una parte de lo que viven los cubanos.

Ricardo Hernández, Facebook

