Guerra en Gaza: ¿Qué tan fuerte es Hamás?

Representantes de Israel y Estados Unidos acordaron en una videoconferencia el último lunes que para derrotar militarmente a Hamás, clasificado como terrorista por la UE y EE.UU., Israel también debía atacar al grupo en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. "Ellos (los representantes de ambos estados) acordaron el objetivo común de derrotar a Hamás en Rafah", se lee en un comunicado emitido por ambas partes después de la conferencia. "La parte estadounidense expresó su preocupación por varios enfoques en Rafah. La parte israelí acordó tener en cuenta estas preocupaciones".

La publicación insinúa que Hamás aún no ha sido derrotado militarmente. Incluso después de casi medio año de guerra, continúa luchando con el Ejército israelí. Queda por ver cuánto durará esto. Entonces, ¿qué tan fuerte es Hamás?

Números difíciles de verificar

Es difícil responder exactamente a la pregunta, según el analista político británico Hisham Hellyer del Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad de Londres. Porque ambas partes están interesadas en resaltar sus éxitos. "Por supuesto, Hamás quiere decir que no ha sido debilitado seriamente, que tiene grandes armas o algo así", asegura Hellyer. "Por el contrario, los israelíes quieren expresar que han tenido mucho éxito en sus objetivos. Por lo tanto, en ese sentido es probable que haya mucha propaganda de ambas partes. Sin embargo, sospecho que los israelíes llevan la delantera porque realizaron más operaciones, que también cobraron muchas más víctimas", añade.

Efectos claramente perceptibles

Sin embargo, los efectos de la intervención militar son definitivamente notables, explica Gil Murciano, director ejecutivo del think tank Instituto Israelí de Política Exterior Regional. El número de cohetes disparados está disminuyendo considerablemente. Y no sólo en el área urbana de Tel Aviv, sino también cerca de la frontera de Israel con la Franja de Gaza.

"En esta zona, el número de muertes y las pérdidas causadas por ellas han disminuido casi por completo", resalta Murciano. Además, la operación del Ejército israelí en la parte central de la Franja de Gaza también provocó la destrucción de las principales líneas de producción de armas avanzadas, misiles, drones y otras armas. "Este es un daño significativo a las capacidades militares que Hamás ha construido durante muchos años", afirma Murciano.

Michael Milshtein, ex miembro de la inteligencia militar israelí y ahora investigador en el Centro Moshe Dayan de la Universidad de Tel Aviv, supone que entre el 70 y el 80 por ciento del arsenal de cohetes de Hamás ha sido destruido. Esto también se debe a que Hamás carece de cada vez más componentes. "La mayoría de los suministros importantes solían llegar como contrabando a través del paso fronterizo de Rafah. Sin embargo, ahora esto está muy controlado. Por eso Hamás ya casi no recibe suministros".

Pero los túneles, según Milshtein, siguen causando problemas al Ejército israelí: "Supongo que Hamás todavía tiene al menos el 50 por ciento de sus túneles". Esto hace que sus movimientos sean difíciles de predecir y ofrece protección a sus combatientes.

Hamás: importantes pérdidas de personal

De acuerdo con el analista militar Michael Kobi del taller de pensamiento israelí Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, Hamás ha sufrido importantes pérdidas de personal. El Ejército israelí destruyó 20 de los 24 batallones de Hamás, informó Kobi en el sitio web del instituto a mediados de marzo.

También se han eliminado objetivos estratégicos de Hamás e instalaciones de producción militar. Sin embargo, el grupo podría regenerarse incluso con capacidades reducidas. Esto significa que las milicias pueden seguir dañando a las fuerzas armadas israelíes, "pero sin las capacidades avanzadas de misiles que se demostraron durante esta guerra", según Kobi.

Murciano tiene una opinión similar. Hamás todavía puede operar en pequeños grupos basándose en tácticas de guerrilla. Pero ya no funciona a nivel de batallones. Sólo cuatro batallones siguen presentes en la ciudad de Rafah. "Puede que hayan sido debilitados por el Ejército israelí, pero todavía son operativos", asegura.

No obstante, Israel enfrenta un desafío, cree Michael Milshtein. El ejército ha matado a alrededor de un tercio de los aproximadamente 30.000 miembros de la milicia, lo que significa que actualmente sólo cuenta con unos 20.000 combatientes. Pero Hamás podría llenar esta brecha con bastante rapidez, pues no tendría que hacer mucho más que reclutar a jóvenes palestinos. "Eso no debería causarle ningún problema porque hay muchos jóvenes palestinos en Gaza que quieren unirse a Hamás", sostiene Milshtein.

Una amenaza difusa

Según un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, es probable que Israel se enfrente a una resistencia armada continua de Hamás durante mucho tiempo: "Los militares estarán ocupados neutralizando la infraestructura subterránea de Hamás". Esto permitirá a Hamás esconderse, recuperarse y sorprender nuevamente a las fuerzas israelíes.

De todos modos, es probable que Hamás ya no sea una amenaza tan grande como lo era hace unos meses, opina Hisham Hellyer. "No creo que Hamás esté en condiciones de llevar a cabo un ataque similar al del 7 de octubre. En este sentido, es posible que haya sufrido un enorme retroceso", señala.

Campaña política esencial

Pero lo que hace falta es una campaña política, cree Murciano. "Es necesaria una alternativa política para la Franja de Gaza. Si no se crea una, los éxitos militares finalmente no lograrán nada. Es importante evitar que se cree un vacío político en la Franja de Gaza. Porque ese vacío se volverá a llenar inmediatamente militarmente", advierte.

