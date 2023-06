Guatemala y EE. UU. inician programa de movilidad segura

Guatemala puso en marcha este lunes (12.03.2023) la fase piloto del programa "Movilidad Segura" en conjunto con Estados Unidos, que busca frenar la migración irregular desde naciones centroamericanas con un sistema de citas para obtener visas. De acuerdo con la Cancillería guatemalteca, la primera fase del programa tendrá vigencia durante 6 meses y su meta es "fomentar la migración ordenada y los mecanismos de protección".

Desde este lunes, los ciudadanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador podrán agendar citas a través de la plataforma digital movilidadsegura.org . Luego de llenar el formulario, "serán notificados para continuar con el proceso", aclara el comunicado de la Cancillería guatemalteca . La institución resaltó que efectuar una solicitud de cita en la página no garantiza que los migrantes obtendrán un estatus migratorio legal en Estados Unidos.

A finales de abril, Washington anunció la creación de centros de atención para migrantes en Guatemala y Colombia tras el fin del Título 42, norma que quedó sin efecto el 11 de mayo y que permitía deportaciones rápidas supuestamente para frenar el COVID-19.

Dudas sobre la efectividad de la medida

La medida, sin embargo, podría no ser del todo efectiva en opinión de algunos expertos. "Hay poca información, muchas dudas y no sabemos qué va a pasar cuando las personas apliquen y sean rechazadas, porque la mayoría no pueden regresar a su país de origen", declaró a EFE este lunes el sacerdote Francisco Pellizari, director del albergue Casa del Migrante en la capital guatemalteca. En opinión del religioso, la medida "solo responderá a una pequeña porción de los migrantes que se encuentran en camino".

Este nuevo programa fue adoptado por Washington para intentar frenar el masivo flujo migratorio hacia la frontera con México, después de que el 11 de mayo fuera suspendido el Título 42, que permitía la expulsión inmediata.

300.000 guatemaltecos intentan migrar a EE. UU. cada año

Hasta el momento, las autoridades de Guatemala no han especificado donde serán ubicadas las oficinas donde atenderán a los migrantes que apliquen para obtener una cita. El programa está enfocado para atender principalmente solicitudes de asilo por razones humanitarias, visas de trabajo y reunificaciones familiares.

De enero a junio de este año, la Casa del Migrante de Ciudad de Guatemala ha recibido a 10.500 personas, principalmente de Centroamérica y Venezuela, quienes migran en busca de ingresar a Estados Unidos por mejores condiciones de vida. Cada año más de 300.000 guatemaltecos intentan llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza, según datos de organismos internacionales.

ies (efe, afp)