Guatemala y Bernardo Arévalo, candidato electo sin partido

El diario Tageszeitung comenta el curso postelectoral de Guatemala, donde fue suspendido el partido Movimiento Semilla, del candidato electo Bernardo Arévalo:

"Las decisiones en Guatemala no pueden ser más contradictorias. Por un lado, el Tribunal Supremo Electoral confirmó la victoria de Bernardo Arévalo, elegido presidente en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto. Por otra parte, el partido Movimiento Semilla, de Arévalo, fue suspendido por orden de un juez.

La prohibición del partido no ha sido una sorpresa, pues el poder judicial ya había hecho un primer intento de eliminarlo durante la campaña electoral. Finalmente, el tribunal electoral no accedió a la petición del juez Fredy Orellana y del fiscal Rafael Curruchiche y se remitió a la Constitución, que impide la prohibición de un partido durante una campaña electoral en marcha.

Por otro lado, Semilla también ha estado protegido por la atención internacional: la visita del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), la clara postura de Estados Unidos y la Unión Europea han puesto bajo presión a la justicia y la política guatemaltecas.

Tras las elecciones, las cosas parecen diferentes. Para el socialdemócrata Arévalo, de 64 años, la suspensión es 'completamente ilegal'. El candidato electo criticó la actuación del poder judicial como un 'proceso de persecución política', en el que se está utilizando el poder judicial 'de manera ilegal contra Semilla y nuestra candidatura', según declaró en Ciudad de Guatemala".

¿Puede gobernar un político sin partido?

El rotativo Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Fráncfort del Meno, analiza la victoria de Bernardo Arévalo en Guatemala:

"La clara elección de Arévalo se considera un punto de inflexión en Guatemala, no solo porque representa un cambio de rumbo político, sino también porque el exdiplomático e hijo del expresidente Juan José Arévalo no pertenece a la élite política y económica que controla el país y las instituciones estatales, que está considerada extremadamente corrupta.

En los últimos años, numerosos abogados y periodistas que se dedicaban a destapar la corrupción han tenido que abandonar el país por miedo a ser procesados y a las consecuencias penales.

Arévalo quiere traer de vuelta al país a estas personas e incluso instalarlas en su Gobierno y en otras funciones. La lucha contra la corrupción goza de gran apoyo entre la población. Pero a muchas personas influyentes de Guatemala no les gustará tanto el cambio anunciado. Si la apelación del partido Semilla no prospera, Arévalo sería un presidente sin partido. No está claro qué ocurrirá con los diputados electos".

Justicia para Víctor Jara

Por su parte, el medio Tageszeitung destaca la confirmación definitiva de la sentencia contra los acusados por el asesinato del cantante chileno Víctor Jara, explicando a los lectores el trasfondo de la historia, sucedida hace cinco décadas:

"El cantante comunista Víctor Jara fue secuestrado el 12 de septiembre de 1973 y encarcelado junto a miles de personas en el Estadio Chile. Fue torturado y posteriormente asesinado. A día de hoy, se le considera uno de los cantantes políticos más importantes de América Latina.

‘Cuando entró al recinto, con las manos detrás de la cabeza, uno de los oficiales lo reconoció', recuerda Boris Navia, compañero de prisión de Jara. 'Traigan a este hijo de puta aquí', gritó el oficial y lo golpeó. Víctor sonrió', continúa Navia. ‘Luego le pusieron una pistola en la sien y apretaron el gatillo. Dispararon 43 veces más', relata Navia.(…)

La justicia chilena dictó órdenes de detención y cargos de asesinato y complicidad de asesinato contra siete exmilitares en una fecha tan reciente como diciembre de 2012.

En 2018, fueron condenados a largas penas de prisión, que fueron confirmadas por un tribunal de apelación en 2021. Finalmente, en julio, el Tribunal Supremo comenzó a revisar las sentencias, después de que los acusados negaran su responsabilidad en el asesinato e interpusieran recursos.

‘Que hayan pasado 50 años tiene dos caras: la amarga, que se pregunta cómo pudo pasar tanto tiempo, y la dulce, que dice que qué bueno que por fin haya justicia por el crimen', comenta Nelson Caucoto, abogado de la familia de Víctor Jara, sobre el veredicto.

La confirmación ya definitiva del veredicto se produce poco antes de que se cumplan 50 años del golpe en Chile. El 11 de septiembre de 1973, los militares destituyeron al presidente socialista Salvador Allende e instalaron al frente de una junta al entonces comandante en jefe militar Augusto Pinochet. Hasta 1990, Chile no volvió a la democracia parlamentaria".