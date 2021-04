Guardiola: Superliga europea "no es deporte"

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, criticó este martes (20.04.2021) el proyecto de Superliga casi cerrada europea anunciado por doce grandes clubes, entre los que se encuentra el suyo, y estimó que una competición en la que la participación está garantizada sin importar el mérito "no es deporte".

"El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si el éxito está garantizado o si perder no tiene ninguna importancia", explicó el catalán sobre una competición en la que 15 plazas de las 20 del total estarían reservadas todos los años a los equipos fundadores.

Uno de esos lugares inamovibles sería para el propio Manchester City. Los demás fundadores son otros cinco clubes ingleses (Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool), tres españoles (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid) y tres italianos (Juventus, Inter de Milán, AC Milan).

Otros tres equipos, por determinar, también tendrían garantizada su presencia anualmente, mientras que las cinco plazas restantes irían variando y se otorgarían a cinco equipos por sus méritos en la temporada anterior, según los planes anunciados por la Superliga europea.

Guardiola insistió en que él mismo disponía de pocas informaciones y que espera que los promotores "aclaren" su proyecto. "Hay que aclarar por qué esos equipos están dentro y otros, como el Ajax, que ha ganado cuatro o cinco Copas de Europa, no están", explicó.

"Por el momento todo lo que tenemos es un comunicado. Es por eso que es delicado para los entrenadores", señaló. "Tienen que aclarar cuáles serán las próximas etapas y entonces la gente podrá decidir qué hacer", estimó.

Guardiola sigue así la línea de su homólogo del Liverpool, Jürgen Klopp, que tomó distancia el lunes respecto al proyecto. "Escuché hablar por primera vez ayer (domingo). Teníamos algunas informaciones, pero no muchas más, sinceramente, de lo que se podía leer en los diarios", dijo Klopp el lunes a la televisión Sky Sports. "La gente no está contenta y puedo entenderlo, pero no tengo mucho más que decir, porque no fuimos consultados durante el proceso, ni los jugadores ni yo", añadió. (afp)