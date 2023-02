Guardianes de la verdad - Can Dündar conversa con Sviatlana Tsikhanouskaya

En la Turquía de Erdogan, Can Dündar es considerado el enemigo público número 1, luego de que en 2015 revelara la entrega ilegal de armas por parte del gobierno turco a Siria. El propio presidente solicitó personalmente la cadena perpetua para el periodista que a partir de ese momento fue considerado como un terrorista. Tras sufrir un atentado durante el proceso judicial, Can Dündar se escapó a Alemania. Desde entonces intenta desde el exilio defender a su país de las mentiras del autócrata y dar la palabra a la verdad y a la libertad. Dündar se encuentra con una mujer que asumió una tarea que nunca quiso. En 2020 el esposo de Sviatlana Tsikhanouskaya pasó de ser bloguero a candidato presidencial contra el dictador Aleksandr Lukashenko, pero, al igual que todos los rivales capaces de hacer sombra al autócrata, fue encarcelado. Así, de forma espontánea, su esposa, Sviatlana, decidió presentar su candidatura a la presidencia y esta fue aceptada. El dictador no se tomaba en serio a la ama de casa, pero Tsikhanouskaya y su equipo llegaron a los corazones de la población y su popularidad creció de forma vertiginosa. Cuando el día de las elecciones Lukashenko se proclamó vencedor con, supuestamente, el 80 por ciento de los votos, los bielorrusos denunciaron el fraude y salieron masivamente a las calles. Tsikhanouskaya recibió amenazas y se vio obligada a exiliarse. Desde Lituania ella y su equipo intentan luchar contra el dictador. Tsikhanouskaya ha sido recibida por jefes de gobierno de todo el mundo y ha sido galardonada con premios en numerosas ocasiones. Can Dündar la acompaña en su viaje y es testigo de cómo pelea por la libertad de los presos políticos en Bielorrusia, entre los cuales se encuentra también su propio esposo. Dündar comparte momentos con una mujer que hasta hoy no se encuentra del todo a gusto con su papel. ¿Cómo es el liderazgo de una mujer que nunca tuvo ambiciones de poder?