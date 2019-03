Guaidó anuncia un "paro escalonado" en la administración pública

"Vamos hacia un paro escalonado en la administración pública definitivamente, propuesto por los sindicatos", dijo Juan Guaidó en una rueda de prensa este martes (05.03.2019) tras reunirse con representantes de varios gremios en Caracas. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela resaltó que "los trabajadores no quieren nada regalado, quieren tener un sueldo digno" y denunció que "los empleados públicos están secuestrados por la dictadura".

"Producto de esta reunión, vamos a construir las capacidades para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más ni ser obligados a nada", prosiguió. "¿Me van a decir que no los obligan a ponerse una camisa y que vayan a marchar?", se ha preguntado, antes de subrayar que la Asamblea Nacional, que preside, va a proponer "una Ley de Amnistía para los trabajadores" para anular "todos esos despidos y persecución". "Mañana el Parlamento inicia proceso de reuniones con todos los sindicatos de trabajadores para restituir el servicio público de la nación", ha anunciado, al tiempo que ha dicho que se van a convocar reuniones "en cada central, cada sindicato, cada ministerio, cada gobernación".

El líder de la oposición antichavista se reunió esta jornada con sindicalistas de la Cancillería, la estatal eléctrica Corpoelec, compañías telefónicas y petroleras; instancias todas bajo el control del chavismo gobernante. "Sabemos que van a empezar las amenazas, la persecución", dijo tras criticar que el país tenga hoy "indicadores de guerra" como una contracción del Producto Interno Bruto de más del 50% y una inflación que superó los 2.000.000% el año pasado.

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 60 países, reiteró antes de entrar a la reunión su objetivo de que Nicolás Maduro renuncie para que se forme un gobierno de transición y se celebren nuevas elecciones. "La presión apenas comienza, la movida social ahora es que va a la calle", señaló sin dejar de recordar que la "lucha" de los trabajadores es anterior a la tensión política pues solo el año pasado los gremios encabezaron el conflicto laboral más extendido en la historia del país que significó decenas de protestas.

