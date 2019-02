Guaidó anuncia que ayuda humanitaria para Venezuela vendrá de Colombia y Brasil

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien anunció el pasado 23 de enero que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente interino, informó este sábado (02.02.2019) que se conformó una "coalición de ayuda humanitaria" con centros de acopio desde Cúcuta (Colombia) y Brasil.

"Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte", dijo desde una tarima en una plaza del este de Caracas donde se celebra una manifestación en respaldo al reconocimiento del Parlamento Europeo a Guaidó.

El opositor también indicó que habrá un centro de acopio en una isla del Caribe, aunque no detalló cuál, y señaló que esta ayuda empezará en los próximos días. Aseguró además que este primer apoyo irá a la población más "vulnerable" y que los militares serán quienes tengan en sus manos la decisión de que entre esta ayuda a Venezuela.

Guaidó resaltó que la ayuda humanitaria para Venezuela, un país sumido en una grave crisis económica con escasez de alimentos y medicinas, es lo más importante en este momento y pidió a sus simpatizantes mantenerse en las calles con movilizaciones que serán anunciadas próximamente.

Expulsar al ELN de frontera venezolana

Del mismo modo, Guaidó les pidió a los soldados venezolanos que expulsen a la guerrilla colombiana del ELN de la frontera entre los dos países. "No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria. No, es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, en ejercer soberanía, en expulsar al ELN de frontera venezolana, en generar gobernabilidad, soberanía, seguridad", dijo Guaidó desde la tarima en que se dirigió a miles de simpatizantes.

Este sábado decenas de miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas en la primera gran convocatoria de Guaidó desde el 23 de enero y se concentraron en el este de la capital. Ante ellos, Guaidó mandó su mensaje a los soldados y les subrayó que lo que les está diciendo no es solamente "que respeten la Constitución" y que no disparen, no solamente estamos ordenando que no disparen.

"Les estamos diciendo que tienen un rol en la reconstrucción de Venezuela", subrayó Guaidó, reconocido por una treintena de países como presidente interino de Venezuela, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia e Israel, así como el Parlamento Europeo.

En varias ocasiones, Colombia ha denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades venezolanas que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional actúan también en Venezuela.

20 años de la revolución bolivariana

Por otro parte, miles de simpatizantes del oficialismo venezolano celebran en las calles los 20 años de la llamada revolución bolivariana que inició su máximo líder y hoy fallecido presidente Hugo Chávez y que ha continuado desde 2013 el presidente, Nicolás Maduro.

En la manifestación en Caracas, que se realiza en la avenida Bolívar, una calle emblemática donde Chávez agrupaba a miles de decenas de sus simpatizantes, se encuentran presentes el gabinete de Maduro, la milicia (una organización de civiles adscrita a la Fuerza Armada), trabajadores públicos y simpatizantes chavistas.

Autobuses para movilizar a la gente

Efe pudo confirmar que las calles adyacentes a esta avenida estaban repletas de autobuses que se encargaron de trasladar a personas de todos los estados del país a esta movilización.

"Hoy se cumplen 20 años de trabajo, luchas, avances y logros importantes, a pesar de las dificultades y las conspiraciones imperiales. La Revolución Bolivariana es un pueblo que decidió ser libre para reivindicarse, de la mano de nuestro Comandante. Chávez. ¡Felicidades a todos!", dijo Maduro en Twitter.

"Efecto dominó"

Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, afirmó que espera que el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela hecho por el general Francisco Esteban Yánez Rodríguez, director de Planificación Estratégica de la Aviación de ese país, genere un "efecto dominó".

"Uno de los generales de la Fuerza Aérea Venezolana reconoció a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela, dando un gran ejemplo que yo estoy seguro va a generar un efecto dominó en todo el resto de las Fuerzas Armadas", afirmó Duque en Manizales (centro), donde preside un "Taller Construyendo País".

Por otra parte, el presidente colombiano manifestó que actualmente Venezuela vive "el más grande cerco diplomático que se haya dado en la región" para que haya una "transición hacia la democracia".

"Aplaudimos lo que ha venido haciendo la comunidad internacional", añadió Duque citando la decisión del Parlamento Europeo (PE) que reconoció el jueves pasado a Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela tras constatar que Maduro no tiene intención de convocar elecciones.

FEW (EFE, AP, AFP)

