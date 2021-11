Griselda Colina: "El primer paso de un ciclo de reconstrucción de “una ruta electoral deteriorada”"

Para la rectora suplente del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), Griselda Colina, la cita electoral es el primer paso hacia la reconstrucción de una ruta electoral “que sabemos que ha estado deteriorada”. En la Entrevista de DW subrayó que espera que a través del voto, “los venezolanos digamos que queremos vivir en democracia”.



