Greta Thunberg, en el piso de un tren alemán de regreso a casa

La activista climática adolescente Greta Thunberg regresó a su Suecia natal sin asiento este sábado (15.12.2019), tuiteando una foto de sí misma sentada en el piso de un tren de la Deutsche Bahn mientras pasaba por Alemania.

"Viajando en trenes llenos a través de Alemania. ¡Y finalmente estoy de camino a casa!", Thunberg escribió en su camino de Fráncfort a Hamburgo. La joven de 16 años, que no vuela por razones ambientales, regresaba a casa después de más de cuatro meses de viaje por tierra y mar.

La imagen generó inmediatamente muchos comentarios en línea sobre el rendimiento de los ferrocarriles alemanes. "Bienvenida a Alemania, el transporte público aquí es un caos", escribió un usuario de Twitter. "Una verdadera experiencia deutsche bahn", dijo otro.

Deutsche Bahn, que solía ser famoso por su puntualidad, ha sido criticado en los últimos años por retrasos, cancelaciones de trenes de último minuto y costosos pasajes.

Algunos usuarios de Twitter expresaron lástima por Thunberg por no poder obtener un asiento adecuado en el tren para el largo viaje a casa desde Madrid, donde asistía a la conferencia sobre cambio climático de la ONU. Otros le deseaban un viaje seguro a casa después de meses de viajar en trenes y barcos a diferentes eventos climáticos en Europa y los Estados Unidos.

El velero de Greta Thunberg: travesía sin lujos Viaje sin contaminación El "Malizia II" es un velero de 18 metros de largo y casi seis de ancho. Puede navegar a 25 nudos (46 km/hr) y no requiere de combustibles fósiles para su funcionamiento. Cuenta con paneles solares, turbinas submarinas y hélices en la popa. Su motor diésel está sellado, pero puede ponerse en marcha en caso de emergencia.

El velero de Greta Thunberg: travesía sin lujos Nave espartana El interior del yate es todo menos cómodo y casi espartano. Es ruidoso por dentro y cuando hay vientos fuertes el pasajero se desliza hacia atrás y hacia adelante. A partir de los 15 nudos, el ruido bajo cubierta se vuelve ensordecedor. En el área de controles de navegación (en la foto: Boris Herrmann) se monitorean permanentemente las condiciones del viento.

El velero de Greta Thunberg: travesía sin lujos Un WC especial A bordo del "Malizia II" no hay ducha ni WC. Los que tienen que ir al baño mandan a los demás al interior para estar solos. Una cubeta sirve como inodoro, los desechos caen en bolsas biodegradables que posteriormente serán lanzadas al mar.

El velero de Greta Thunberg: travesía sin lujos Alimentos para astronautas La cocina es una pequeña estufa de gas. El menú consiste en alimentos para astronautas preenvasados que pueden ser calentados. Greta Thunberg y su padre son veganos.

El velero de Greta Thunberg: travesía sin lujos Boris Herrmann: experimentado Boris Herrmann, nacido en Oldenburgo, llevará a Greta Thunberg a Nueva York. El marinero profesional de 38 años ha circunnavegado el mundo en tres ocasiones. En 2020/2021 quiere convertirse en el primer alemán en ser parte del "Vendée Globe" con el "Malizia II", una competencia sin escalas para navegantes individuales que se disputará a nivel mundial y es considerada la más difícil.

El velero de Greta Thunberg: travesía sin lujos Remedios para el mareo "Entonces vomitaré durante dos semanas", dijo Greta Thunberg a la revista "Stern" cuando se le preguntó si le temía el mareo. La probabilidad no es exactamente baja en vista de las grandes olas del Atlántico. "Incluso yo me mareo de vez en cuando", dijo el capitán Boris Hermann en la entrevista. Pero a bordo hay medicinas contra el mareo.

El velero de Greta Thunberg: travesía sin lujos Acampar en un bote Greta Thunberg y su padre utilizan dos literas para dormir: una de ellas consiste en un marco sobre el que se estira una tela. Encima de ella se encuentra una colchoneta y un saco de dormir. Boris Herrmann compara la experiencia de dormir con una tienda de campaña que se levanta y donde el suelo se tambalea todo el tiempo.

El velero de Greta Thunberg: travesía sin lujos La tripulación A bordo del "Malizia II" viajan el capitán, Boris Herrmann (izquierda), el padre de Greta Thunberg, Svante Thunberg (centro), y Greta Thunberg, así como el cineasta Nathan Grossmann, quien realizará un documental sobre el viaje de dos semanas, y Pierre Casiraghi, segundo al mando.

El velero de Greta Thunberg: travesía sin lujos Equipo afiatado El copiloto Pierre Casiraghi (izquierda) es hijo de Carolina de Hannover, princesa de Mónaco. Casiraghi fundó el "Team Malizia" en 2016, con el cual participa en competencias internacionales. Herrmann y Casiraghi son buenos amigos y compañeros de equipo en el Team Malizia. Ambos dirigen el "Mailizia II".

El velero de Greta Thunberg: travesía sin lujos Los preparativos Boris Herrmann explica a Greta y su padre el papel que juega el clima en su viaje por el Atlántico. La ruta va desde Plymouth, al sur de Inglaterra, por más de 5.500 kilómetros a través del Atlántico, hasta Nueva York. Si el clima o la salud de los tripulantes lo exigen, el "Malizia II" podría dar media vuelta. Autor: Rahel Klein



Intercambio de tuits con la Deutsche Bahn

Por su parte, la compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn sugirió que Thunberg podría no haber pasado todo el tiempo sentada en el suelo. Y la activista sueca de 16 años más tarde trató de trazar una línea sobre el asunto al tuitear que eventualmente obtuvo un asiento y que los trenes llenos son algo bueno.

En la primera respuesta de Deutsche Bahn al tuit inicial de la adolescente, la compañía le deseó un buen viaje de regreso a casa y agregó que "continuamos trabajando duro para obtener más trenes, conexiones y asientos".

Más tarde, sin embargo, la compañía ferroviaria escribió en un comunicado a los medios que Thunberg tenía un asiento en primera clase entre Kassel y Hamburgo y que otros miembros de su equipo ya estaban sentados en primera clase desde Fráncfort en adelante.

Más tarde el domingo, Deutsche Bahn tuiteó dos veces más con respecto a los viajes en tren de Thunberg a través de Alemania.

En el primer tuit, la compañía agradece a la adolescente por apoyar la batalla de la Deutsche Bahn contra el cambio climático y señaló que el tren que usó había funcionado al 100% con electricidad ecológica.

En el segundo tuit, sin embargo, Deutsche Bahn parecía sugerir que Thunberg no había pasado todo el viaje en tren sentado en el suelo. La compañía señaló a la adolescente que " hubiera sido aún más agradable si también hubieras informado lo amable y competente de nuestro equipo que te dio tu asiento en primera clase".

Más tarde, Thunberg tuiteó que el hecho de que ella no se sentara primero en un asiento no era una crítica contra la Deutsche Bahn. Y matizó escribiendo: "esto no es un problema, por supuesto, y nunca dije que lo fuera. ¡Los trenes llenos son una gran señal porque significa que la demanda de viajes en tren es alta!".

FEW (dpa, AP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |