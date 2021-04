Grecia: primer ministro pide investigación rápida por asesinato de periodista

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió este sábado al titular de Protección Civil, Mijalis Jrisojoidis, que se acelere la investigación sobre el asesinato a tiros del periodista Yorgos Karaivaz.

Según recogen medios locales, la Policía cree que probablemente se trató de una ejecución realizada por asesinos a sueldo, y prácticamente han eliminado el móvil de la intimidación o el ataque a Karaivaz para lanzar un mensaje.

El periodista, que trabajaba para la televisión privada Star y otros periódicos griegos y estaba especializado en información criminal, recibió este viernes 5 ó 6 impactos de bala en su mayoría en la espalda, el pecho y la cabeza.

Karaivaz cayó muerto en la acera, junto al coche que acababa de aparcar cuando, según testimonios de testigos, fue asaltado por dos hombres que llegaron en motocicleta y llevaban la cara cubierta.

Aunque aún no se ha concluido la autopsia, los medios han recogido que el arma utilizada, una pistola 9 mm, no había sido usada en otros crímenes. La Policía asegura que la víctima no había manifestado nunca haber sido sujeto de amenazas ni había presentado una solicitud de custodia policial.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, han expresado su condena a la muerte del periodista y han pedido a la Justicia que aclare urgentemente este crimen. (EFE)