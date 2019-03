Grecia: juego inspirado en Holocausto indigna y entusiasma

En Grecia, la "Lista de Schindler" no es solo una película importante sobre la historia del Holocausto. También es el nombre de un lugar llamado "Escape Room” o "Sala de Escape”, que convierte el tema del Holocausto en un juego y que está conquistando a la juventud griega, lo que ha generado la indignación de la sociedad judía en el país europeo.

La firma "The Great Escape", que opera en el lugar, cambió el nombre del juego. En lugar de "Lista de Schindler" ahora se llama "Agente secreto", pero el objetivo del juego sigue siendo el mismo: armar una lista de personas que se salvarán de la cruel muerte de las fuerzas enemigas. Una imitación que distorsiona las listas de personas que salvó el empresario alemán Oskar Schindler y que son el tema central de la galardonada película de Hollywood.

Escena de la película "La lista de Schindler".

En el sitio web del operador, donde el juego se anunciaba de manera destacada, no se hace referencia a los judíos ni al Holocausto. Pero las descripciones en varios sitios web griegos son claras: los participantes deben ayudar a Schindler en la ciudad polaca de Cracovia a "salvar a muchas personas inocentes de las SS".

Oskar Schindler: ¿estrella de rock o futbolista?

Representantes del Comité Central de Judíos en Grecia han condenado la llamada "Sala de Escape”. "No se trata de antisemitismo", dice el vicepresidente Victor Eliezer. "El llamado éxito de estos juegos proviene de la ignorancia en la sociedad griega. Pregunte quién es Oskar Schindler y es probable que la mayoría de los griegos digan que es una estrella de rock o un futbolista", señala Eliezer.

El hecho de que los operadores de la "Sala de Escape” simplemente cambiaran el nombre del juego sin cambiar significativamente la historia muestra una gran falta de respeto, dice Eliezer. "Todos deberían ir a Auschwitz alguna vez, para sentir al menos por un momento el terror y la muerte en un campo de concentración alemán, y entonces quizás haya esperanza de que dejen de degradar el sufrimiento humano", declara Eliezer a DW.

En Atenas también se ofrece este polémico juego.

Las críticas provenientes del Comité Central de Judíos apenas se escucharon en Grecia. Pero los activistas estadounidenses se han mantenido atentos y están realmente molestos. "Utilizar el Holocausto y deshumanizar a las víctimas para un juego minimiza no solo los hechos, sino también el sufrimiento", dice Victoria Barnett, directora del Programa de Ética en el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos. "El comportamiento ético se basa en el respeto y compasión por los demás", sostiene.

Salónica, la "madre de Israel"

Las "Escape Rooms” son muy populares en Grecia. Un pequeño grupo se encierra en una habitación temática, donde hay que encontrar pistas y resolver acertijos para escapar de la habitación en el lapso de una hora. El controvertido juego del Holocausto se realizó por primera vez en Salónica, la segunda ciudad más grande de Grecia y hogar de una vibrante comunidad judía que fue eliminada casi por completo por los nazis en 1943.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía de Salónica era una de las más grandes del mundo, por lo que la ciudad era llamada "la madre de Israel" y la "Jerusalén de los Balcanes". Durante la Segunda Guerra Mundial, 44 mil judíos fueron deportados desde esa urbe y enviados a campos de concentración en Europa Central. Solo un puñado de sobrevivientes regresó a una región que había perdido el 96 por ciento de sus habitantes judíos. "No podemos olvidar, no olvidaremos y no debemos olvidar", dice David Saltiel, presidente del Comité Central de Judíos en Grecia.

Memorial del Holocausto en Salónica, Alemania fue parte de su construcción.

"El gran escape"

El controvertido juego referente al Holocausto es una de las ocho ofertas que tiene la compañía "The Great Escape". Lo promocionan como "una de las salas de escape más emocionantes". Los representantes de la empresa en Salónica rechazaron hacer declaraciones sobre la "Sala de Escape del Holocausto” y la controversia al respecto. En tanto, los representantes de la compañía en Atenas, donde ahora también se ofrece el juego, reiteraron que no había conexión con el exterminio judío.

En los comentarios de usuarios que se pueden leer en el sitio web que ofrece el juego y en TripAdvisor, se califica la experiencia como "excelente". Un participante lo llamó "una aventura indiscutiblemente entretenida".

No es la primera vez que el tema del Holocausto se presenta en una "Sala de Escape”. En 2016, una compañía holandesa diseñó un "búnker de Anna Frank" para uno de estos juegos. Un año después, el Comité Central griego protestó contra una "Sala de Escape” que llevaba a los participantes a un campo de concentración en Galatsi, cerca de Atenas.

"Todo esto es muy desagradable", afirma Eliezer. "Pero también debería advertirnos sobre la comercialización del Holocausto y de la memoria de quienes fueron eliminados en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Tenemos la obligación de asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder".

Autor: Anthee Carassava (mn/ms)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |