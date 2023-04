Granjas de sangre - Yeguas torturadas para la industria porcina

Son imágenes estremecedoras: golpean a yeguas en establos para sacarles sangre. Se filmaron en las llamadas "granjas de sangre” de Argentina, Uruguay e Islandia. Las imágenes de la organización animalista "Animal Welfare Foundation” documentan cómo se tortura a las yeguas para que la carne de cerdo siga siendo barata en Alemania y muchas otras partes del mundo. En su sangre se encuentra la hormona gonadotropina sérica de yegua preñada o PMSG, por sus siglas en inglés, que se utiliza en la cría de lechones. El uso de esta hormona permite sincronizar todo el ciclo de reproducción hasta el nacimiento de los lechones: las cerdas entran simultáneamente en celo, que es el momento en que pueden quedar preñadas, y tienen a sus lechones al mismo tiempo tras una inseminación y gestación satisfactorias. Esta hormona se obtiene en Sudamérica e Islandia, se procesa en Alemania y se ofrece en forma de preparados hormonales. La profesora Stephanie Krämer, experta en bienestar animal de la Universidad de Giessen, ha visto las aterradoras imágenes de Argentina y Uruguay. Teme que el mal estado de las yeguas sea deliberado: "Su objetivo es trabajar con la mayor eficiencia posible. Y sabemos que cuanto más demacradas están las yeguas, es decir, cuanto peor es su estado, incluido su estado nutricional, mayor es el nivel de PMSG”. Sin embargo, la hormona no es imprescindible para producir carne de cerdo de forma económica. Su uso está generalmente prohibido en la producción de carne ecológica. Pero incluso quienes crían cerdos de forma convencional podrían trabajar de otra manera. En la Universidad de Giessen, el profesor Axel Wehrend investiga la reproducción de los animales de granja: "Buscamos granjas comerciales que no utilizaran PMSG. Y descubrimos que muchas granjas funcionan igual de bien sin PMSG que con ella”. Cada vez más proveedores de estos preparados hormonales utilizan PMSG procedente de Islandia. Pero las condiciones allí no son mucho mejores que en Sudamérica, como demuestran las imágenes de "Animal Welfare Foundation". Nadine Henke es veterinaria y se dedica a la cría de cerdas sin PMSG. Para ella, el problema se encuentra en la forma en que se comercializan los medicamentos para animales de granja, pues llegan a los establos directamente a través de los veterinarios. De este modo, muchos granjeros no saben cómo se obtiene ese preparado. Y los consumidores no tienen forma de averiguar el costo oculto de la carne de cerdo que compran en el supermercado.