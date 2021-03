Grammozis: 9 partidos para probar lo que se puede lograr

Carlos Gardel, a través de sus letras en "Cambalache” nos enseñó una lección tanguera que hoy puede aplicarse al fútbol: "El que no llora no mama y el que no afana es un gil”. Pues bien, partiendo desde esta premisa, el Schalke 04 debe trabajar, afanar, ponerse el overol desde el primer minuto, para no perecer en su propia casa.

Christian Gross

Desde que comenzamos a vivir esta temporada y fuimos testigos de la puerta giratoria de entrenadores y estilos, mucho se ha opinado. Quizá esta semana se ha llegado a un verdadero punto de inflexión para analizar la debacle de los locales: la condición física de los jugadores. Christian Gross, nos ha dejado un plantel sin ritmo de entrenamiento o condiciones para la competición. Su instinto fue un mantra sagrado por sobre los datos aportados por el equipo a cargo del acondicionamiento o "fitness”. ¿Los resultados? Un plantel estancado y por sobre todo lesionado.

El equipo de Schalke no está en forma en absoluto, los datos son alarmantes: junto con Bielefeld marca la menor cantidad de goles en el último cuarto de hora (tres cada uno), pero concedió la mayor cantidad de goles (diecisiete). Los azules, confinados al final de la tabla son los que menos corren en toda la liga: solo 114,52 kilómetros de media por partido.

Incluso en el empate 0-0 contra Mainz, el primer partido de Grammozis como entrenador, el desastroso estado físico del equipo se hizo evidente nuevamente. Varios jugadores tuvieron calambres en los últimos minutos del encuentro, por lo que fue imposible que el equipo se pusiera de pie.

Los jugadores necesitan la dureza del "tempo” para completar los sprints y meterse en los duelos. Esto se puede (re) lograr más rápidamente mediante un entrenamiento intensivo.

El problema del Schalke: el equipo ni siquiera tiene una forma física básica. De acuerdo con esto, un profesional es mucho más propenso a lesionarse en estas circunstancias. El resultado: tiene numerosas pérdidas de las que quejarse. Diez profesionales estaban desaparecidos en Wolfsburg el sábado.

No mires el reloj, haz lo que él hace: sigue moviéndote

Grammozis está intentando individualizar el entrenamiento con más fuerza. Quiere salvar lo que en realidad no se puede, durante la pausa internacional de dos semanas.

En los últimos siete juegos, la parte inferior de la tabla se mantuvo seis veces sin un gol; después de todo, hubo dos puntos por empates sin goles, mucho más no es posible. En Wolfsburg, la línea defensiva también se permitió grandes errores, y al final fue un 0:5. Aquel espectáculo de incongruencias fue iniciada por un gol en propia puerta de Shkodran Mustafi. "Estamos en contacto constante con Musti, es uno de los jugadores más importante para nosotros, encarna lo que exigimos: la voluntad absoluta", dijo Grammozis con firmeza en conferencia de prensa. "También puede entrenar verbalmente a sus vecinos. Está jugando junto a dos jugadores más jóvenes como Timo Becker y Malick Thiaw. Es importante tener un jugador así en el equipo".

Timo Becker en acción

Grammozis volvió a recalcar que no es un entrenador que denuncia públicamente los errores de los jugadores. "Ese no es mi estilo. Internamente, hemos abordado ese tema. Esperamos más de todos nosotros. Todos tenemos que dar un paso". Por cierto, esto se aplica tanto a los entrenadores como a los jugadores.

Para el partido contra el maltrecho "Gladbach", el técnico está bastante confiado. "Tengo el cien por ciento la sensación de que los muchachos están dispuestos a compensar el duro resultado obtenido contra Wolfsburgo", dijo, describiendo sus impresiones de entrenamiento en la semana. La clave será la ofensiva. "Tenemos que jugar más centrados y consistentemente hacia adelante. Creo que encontramos las palabras correctas internamente. El equipo también fue muy autocrítico y vió los errores. Eso me da una positiva impresión que lo haremos mejor contra Gladbach".