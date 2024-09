González Urrutia pide diálogo y democracia para Venezuela

El candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela y rival de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, manifestó este lunes (09.09.2024) que la decisión de abandonar su país y exiliarse en España la tomó porque el destino de los venezolanos "no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento".

Por medio de una carta a sus compatriotas divulgada tras su llegada a Madrid, hizo un llamado al "diálogo" y explicó que su exilio busca lograr que "cambien las cosas” y se construya "una nueva etapa para Venezuela”. "Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos", escribió el político opositor en la misiva, publicada a través de su cuenta en X (Twitter).

"Es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido", añadió el exdiplomático de 75 años al día siguiente de llegar a España. En su declaración, González Urrutia señala que "solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país". Ahora mismo, dijo, la libertad de los presos políticos es su "gran prioridad" y una "exigencia irrenunciable".

"Está mejor en España"

El antichavista llegó a Madrid el domingo, tras pedir asilo al considerar que en Venezuela sufría persecución política y judicial después de las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Nicolás Maduro, un resultado validado, posteriormente, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pese a las dudas que genera en la comunidad internacional el hecho de que jamás se mostraran las actas electorales.

En su comunicado, González Urrutia agradece "profundamente" al Gobierno de España por haberle dado acogida y protección, así como a la embajada de Países Bajos en Venezuela, donde estuvo refugiado durante varias semanas.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó que González Urrutia "está mejor en España que indefinidamente en la residencia del embajador, en un régimen casi de semiclandestinidad, o no hablemos ya en una cárcel”. Albares insistió en que la acogida del político venezolano no cambia la posición de Madrid. "No vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro", afirmó.

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que la salida del país de González Urrutia, en la clandestinidad desde hace un mes al igual que ella, fue necesaria para "preservar su libertad y su vida" en medio de "una brutal ola de represión".

