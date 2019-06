Gobiernos de EE. UU. y México saludan el acuerdo alcanzado

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Andrés Manuel López Obrador se mostraron satisfechos este sábado (08.06.2019) por el acuerdo entre ambos gobiernos.

"México se esforzará mucho, y si lo hace, ¡este será un acuerdo muy exitoso tanto para Estados Unidos como para México!", tuiteó Trump el sábado antes de agradecer a López Obrador. Washington y México alcanzaron el viernes un acuerdo sobre inmigración como deseaba Trump que para presionar a su vecino había esgrimido su arma favorita; los aranceles.

Por su parte, López Obrador encabezó este sábado en la ciudad fronteriza de Tijuana el "Acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos", que se desarrolló con un tono mucho más conciliador del esperado después de que ambos gobiernos cerraran un pacto de última hora. Aunque le advirtió a Trump que "los compromisos se cumplen".

"No levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca. Reiteramos la disposición a la amistad, el diálogo y la colaboración", dijo arropado por destacados miembros del Ejecutivo, la práctica totalidad de los 32 gobernadores del país y representantes del Congreso mexicano.

"El lunes ya no va a haber aranceles, no va a haber impuestos, no va a haber crisis económica o financiera en nuestro país", dijo López Obrador frente a miles de simpatizantes.

López Obrador dijo en Tijuana que la solución ante el fenómeno migratorio no puede ser solo "cerrar fronteras o utilizar medidas coercitivas".

"Lo más eficaz y lo más humano es enfrentar el fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza", dijo.

El acuerdo

El acuerdo sobre inmigración suspendió los aranceles del 5% que Trump amenazaba con imponer a México desde el lunes por considerar que su vecino no hacia los necesario para frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos.

Mexico se comprometió a tomar "medidas sin precedentes" para detener a los migrantes y a desmantelar a los grupos de tráfico y trata de personas, según la declaración divulgada en Washington.

Estados Unidos, en tanto, devolverá a México a los solicitantes de asilo de regreso a México para que allí esperen el procesamiento de su solicitud.

En el curso de la semana, México ya había anunciado varias iniciativas para calmar a su vecino del norte: el despliegue de 6.000 hombres para impedir el tránsito de clandestinos, el congelamiento de las cuentas bancarias de 26 presuntos tratantes de clandestinos, la deportación hacia su país de un centenar de hondureños y la detención de militantes de los derechos de los migrantes.

Es la economía,

Trump dijo también que México "aceptó comenzar de inmediato a comprar grandes cantidades de productos agrícolas a (los) grandes agricultores patriotas" estadounidenses.

Ese punto no estaba incluido en el comunicado conjunto que EE.UU. y México emitieron para anunciar su acuerdo sobre inmigración, y Trump no dio detalles sobre si ese compromiso forma parte del pacto logrado para evitar los aranceles. No obstante, el mandatario ya afirmó en otro tuit que, si se alcanzaba un acuerdo con México, el país vecino "comenzaría a comprar productos de granjas y agrícolas a niveles muy altos, empezando de inmediato".

Por su parte, la oposición demócrata estadounidense ve en este acuerdo una continuación de la política antiinmigrantes que constituye el sello de Donald Trump desde que se lanzó a la vida política en 2015.

Nancy Pelosi, jefa de los demócratas en la Cámara de Representantes, deploró las presiones ejercidas sobre un "amigo cercano y vecino" y evocó un tema que los gobernantes estadounidenses han dejado deliberadamente de lado: el de los derechos de los solicitantes de asilo.

DG (efe, afp)

