Gobierno italiano sopesa vender bombas a Arabia Saudí

El Gobierno italiano está preocupado por la escalada de violencia en Yemen y valora si vender bombas a Arabia Saudí, que podría utilizar contra la población de ese país, una cuestión que divide a las dos formaciones que lideran el país, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga. El ministro de Exteriores, Enzo Moavero, dijo hoy (21.09.2018) en un comunicado que sigue "con la máxima atención" la situación de protección de los derechos humanos en Yemen y afirmó que es necesario proteger la libertad religiosa en cualquier parte del mundo.

Las declaraciones de Moavero se producen después de que la ministra italiana de Defensa, Elisabetta Trenta, criticara el lunes la violencia en Yemen y afirmara que no podía estar en silencio porque "si lo hiciera, sería una hipócrita". Trenta dijo entonces que el Gobierno de Italia no podía seguir vendiendo bombas y armas a Arabia Saudí y que esta cuestión es competencia del Ministerio de Exteriores y no de su cartera, por lo que había pedido al ministro Moavero que valorara la situación.

Negativas consecuencias a nivel comercial

"Se debe interrumpir de inmediato las exportaciones y los contratos en marcha. Contratos, recuerdo, que fueron firmados por el Gobierno precedente. Frente a este tema no podemos mirar hacia otro lado", opinó entonces Trenta. Moavero no pertenece a ninguna de las dos formaciones pero Trenta es del M5S. El líder de esta formación antisistema, Luigi Di Maio, ha dicho que Italia no puede seguir "exportando armas hacia países en guerra o hacia países que, a su vez, podrían venderlas a países en conflicto". Sin embargo, esta hipótesis no ha gustado a miembros de la ultraderechista Liga y el vicesecretario de Exteriores, Guglielmo Picchi, ha advertido de que si se interrumpen estos acuerdos con Arabia Saudí "puede haber consecuencias negativas" a nivel comercial para Italia. (efe/dpa)

