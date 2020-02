Gobierno de Pakistán admite fuga del talibán que reivindicó el ataque a Malala

Más premios para Malala Yousafzai (10.10.2013)

”Sin límite de edad“

De ganar el Nobel de la Paz, Malala Yousafzai sería la galardonada más joven de la historia. Y eso despierta algunas críticas. Sin pretender disminuir sus méritos, hay quienes objetan que esta ha sido tradicionalmente una distinción para adultos. No obstante, no habría objeciones formales. Según el director del Instituto Nobel de Oslo, Geir Lundestad, "no existe un límite de edad".

Autor: Esther Felden / ER