Gobierno de Cuba rompe diálogo e impone arrestos domiciliarios de artistas

Una semana después de la inédita concentración pacífica de artistas cubanos para pedir libertad de expresión, miembros del grupo denunciaron una ola de detenciones domiciliarias este viernes (04.12.2020) tras romperse el diálogo con el gobierno, que los considera "mercenarios" a sueldo de Estados Unidos.

"Hay un oficial delante de mi portal y me informa que no puedo salir de mi casa. Le dije que tenía trabajo y me dijo que no, que de ninguna manera podía salir y que él representa al pueblo de Cuba", declaró a la agencia efe el dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los líderes del colectivo.

Otros artistas como Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Julio César Llópiz, Ulises Padrón, Camila Lobon o Katherine Bisquet también denunciaron la presencia de patrullas policiales o agentes de la seguridad del Estado frente a sus viviendas para impedirles salir a la calle. Todos se adscriben al grupo autodenominado 27N, en referencia al pasado viernes 27 de noviembre.

Ese día más de 300 figuras del ámbito cultural y simpatizantes se concentraron pacíficamente frente al Ministerio de Cultura para pedir libertad de expresión y creación, así como el cese del acoso policial a los creadores críticos con el gobierno.

Los congregados lograron algo inédito: que el viceministro Fernando Rojas, abriera las puertas y escuchara a treinta de sus representantes. Después de cuatro horas de reunión anunciaron varios compromisos, entre ellos una tregua en la persecución policial y un segundo encuentro que se celebraría a finales de esta semana.

Sin embargo, tras una semana de acusaciones mutuas, el diálogo saltó por los aires el viernes, cuando el gobierno anunció que "no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del Gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios".

En un duro comunicado que culmina con la frase "con los mercenarios no nos entendemos", el Ministerio de Cultura culpó a los artistas de la ruptura del diálogo por la presencia entre sus interlocutores de conocidos opositores como Otero Alcántara, que junto a otros activistas, encendió la mecha de este conflicto con una huelga de hambre hace dos semanas.

Pero "siguen abiertas las oportunidades de diálogo" con todos los "que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana", adujo, cerrando las puertas a todo posible diálogo con los artistas críticos.

gs (efe, afp)