Gobierno alemán dispuesto a acoger "parte sustancial" de refugiados de Moria

Incendio en el infierno: el campamento de refugiados de Moria en llamas

Campo de refugiados pixelado

Quien quiera ver el campamento de refugiados de Moria desde el aire en Google Maps, no lo logrará fácilmente. El campamento entero es allí irreconocible. A petición de DW, la única información que se obtuvo del gigante informático fue que "Google no manipula imágenes de satélite". Pero apuntaron a proveedores que producen las imágenes de satélite. No queda claro por qué el campamento fue pixelado.