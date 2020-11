Gobernador de Chihuahua: “Biden, esperanza para América Latina”

"Lo primero que se va a restituir será una relación de respeto basada en el reconocimiento de la dignidad de nuestros pueblos, sobre lo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho oídos sordos. El presidente ya debe saber que Joe Biden es un político norteamericano que tiene valores fundamentales, no solo de convivencia pacífica y civilizada, sino de respeto entre las naciones”, dijo a DW el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

"La gran esperanza en el cambio que pueda representar la llegada de Biden es que se genere un nuevo estatus migratorio que dé certidumbre a más de once millones de indocumentados, la mayoría mexicanos, y la promesa que hizo durante su campaña de que iniciará una legislación para que los dreamers y los DACA puedan tener un camino hacia la ciudadanía”.

Como dreamers (de Development, Relief and Education for Alien Minors, DREAM) se conoce a los inmigrantes que llegaron de manera ilegal a Estados Unidos siendo niños y que buscan salir del limbo legal en el que se encuentran. El programa DACA (Deferred Action on Childhood Arrivals) abarca a inmigrantes jóvenes indocumentados. "No creo que a México o al presidente López Obrador le vaya a afectar la llegada de Biden, al contrario, se va a liberar de la amenaza permanente a la que estaba sometido con Trump”, destacó el politico, que gobierna desde 2016, el estado con la frontera más larga con Estados Unidos.

Protestas en México contra el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal.

Extinción de fideicomisos

En redes sociales causó sorpresa y críticas que el presidente mexicano se rehusara a felicitar a Biden por su elección al saberse de su triunfo electoral, este fin de semana, después de largos días de espera. López Obrador dijo que aún aguarda el desenlace de las denuncias legales presentadas por Trump, y destacó el robo de la elección que sufrió él mismo en México. Lo que sí fue publicado por el gobierno mexicano en el Diario Oficial de la Federación el pasado viernes (06.11.20), fue la extinción de 109 fideicomisos destinados a la ciencia, la cultura, el deporte y la atención a víctimas, una decisión que ha provocado un profundo rechazo en círculos académicos en México y en la comunidad internacional. Con la publicación, el gobierno oficializa la extinción de los fideicomisos, y establece 30 días de plazo para que las dependencias y entidades pongan a disposición estos recursos. El gobierno federal dispondrá de 68.400 millones de pesos, que según afirman medios mexicanos, serán destinados al sector salud y para adquirir la vacuna contra COVID-19.

Corral recuerda que el presidente ha enviado mensajes contradictorios sobre el destino de los recursos: ha dicho a veces que serán destinados a los mismos objetivos, y otras, a la vacuna. "Lo que nosotros creemos, o al menos yo, es que destinará estos recursos a los programas sociales en un año electoral como el próximo, cuando la proyección de recursos fiscales tendrá una reducción. Han hecho cálculos muy optimistas, no sólo de crecimiento económico, que cifran en 4.5% del PIB. Yo no sé de dónde van a sacar eso. La concentración de los recursos de los fideicomisos en el ejecutivo es una medida de control político, que reestablece un modelo priísta asistencialista que funcionó en los años 70, de manera que no será un comité el que evalúe una película, sino que será el presidente mismo el que apoya una buena película, el que decide qué científico, investigador o proyecto deportivo hay que apoyar. Mediante esa discrecionalidad se ejerce un control político y por lo tanto, un sometimiento”, advierte el mandatario regional.

El gobernador asegura que la medida significa para México desandar el camino de un sistema democrático en ciernes, que genera una dinámica autoritaria de concentración de poder, de facultades y recursos. Por ello, él y otros 9 gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista, impugnarán este lunes (9.11.2020) la medida ante la Suprema Corte de Justicia del país. "Vamos a impugnar la extinción completa de los 109 fideicomisos a través de una Controversia Constitucional. Nos hemos centrado en los fideicomisos que tienen que ver con ciencia y desarrollo tecnológico, con derechos humanos, con fideicomisos de cinematografía, de atención ante desastres naturales, lo que llamamos el fondo minero, un instrumento para el desarrollo de poblaciones en donde la minería afecta de manera grave el entorno, hay una serie de paquetes que van en la controversia, que creemos que son muy viables de recuperar mediante esa vía”, destaca.

El gobernador Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN).

Alianza Federalista, gobernadores rebeldes a AMLO

La falta de un plan nacional para combatir la pandemia de COVID-19 detonó la unión de 10 gobernadores de la oposición en México, que ahora reclaman una reforma del pacto federal e impugnan la decisión de desaparecer 107 fideicomisos. "Ha habido un manejo de la pandemia muy errático, poco técnico y científico, que se complicó por las decisiones que tomó el presidente al asumir su gestión, como son la desaparición del Seguro Popular y la creación del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). El gobierno no quiso destinar los recursos necesarios para enfrentar esta pandemia, de hecho, los proyectos prioritarios del presidente en infraestructura y en programas sociales son las grandes prioridades presupuestales. Ni siquiera se reorientaron recursos para enfentar el reto de la reconversion hospitalaria y la compra de insumos. Pero lo más importante fue la ausencia de un gran acuerdo de coordinación nacional”, afirma.

El uniformar una acción conjunta de todas las entidades federativas se traduciría en exigencias presupuestales para el presidente, y por eso, según Corral AMLO prefirió la desarticulación. "Lo que nos unió originalmente fue el buscar una coordinación entre los estados para enfrentar la pandemia, a partir de ahí nos quedó claro el desfasamiento, la inequidad y la injusticia del actual convenio de coordinación fiscal, que data de casi medio siglo, y por eso planteamos una reforma”.

El gobernador panista destaca que en la agenda de la Alianza Federalista incorpora los derechos que se han violentado con la desaparición de fideicomisos. "No sólo en el tema de desaparecidos, o la defensa de las víctimas, los defensores de DD.HH. y periodistas. La eliminación de los fideicomisos es el rostro más preocupante del actual gobierno federal porque es una ruptura incluso con la clase intelectual que apoyó su ascenso al poder”.

Diez gobernadores de la oposición en México se han rebelado a la errática estrategia federal para enfrentar la pandemia de coronavirus, y detener desbocadas medidas como la extinción de fideicomisos.

AMLO da la espalda a Chihuahua en materia de seguridad

Chihuahua, en el norte de México, comparte la mayor frontera con Estados Unidos, y también los problemas que generan esa vecindad. Desde el tráfico de drogas y de armas, hasta la violencia, y la migración. Según reportes de prensa ya operan en Chihuahua 5 cárteles de droga mexicanos, y han incursionado en el negocio ilegal de tala de árboles, e incluso extorsionan a productores de nuez. Con una cosecha de más de 80 mil toneladas, Chihuahua es el principal productor de nuez pecan en México, y supera incluso a Georgia, en Estados Unidos, estado de mayor producción en la Unión Americana.

"Los combatimos con capacidades muy mermadas. Con un poder de fuerza muy disminuido. Una gran parte de la Guardia Nacional la tenemos distraída en actividades que no son el combate del crimen organizado. Cuidan la frontera y distribuyen programas sociales en municipios cerrados en donde la Guardia Nacional debiera estar concentrada en el combate de la tala clandestina y de todas las actividades de los grupos criminales. Nosotros generamos operativos de actuación de nuestras corporaciones. Hasta hace un mes lo hacíamos en coordinación con el Ejército, y algunos elementos de la Guardia Nacional pero el gobierno federal decidió abandonar la coordinación con Chihuahua en materia de seguridad pública. Es un incumplimiento constitucional. No es opcional apoyar a un Estado en materia de seguridad pública, así lo contempla el artículo 21 y 119 de la Constitución, que obligan a la federación a un deber de protección. Si algún sentido tiene el pacto federal es la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, y un área esencial de la cooperación es la seguridad pública, que tiene que ver con la vida, la integridad y el patrimonio de las personas”.

El gobernador explica que la decisión del ejecutivo federal fue una represalia por haber criticado la presencia de la Guardia Nacional al resguardo de las presas en el reciente conflicto por el agua en Chihuahua. "Luego dijo en una conferencia mañanera que se habían salido de la mesa de coordinación para la construcción de la paz porque estábamos conspirando contra el gobierno de la República. Eso lo dijo textualmente el presidente”.

El periodista, abogado y politico ha destacado a lo largo de su carrera por posturas independientes, que incluso divergen de su propio partido. Fue crítico hacia la gestión de Vicente Fox, y la de Felipe Calderón, al que señaló como responsible de la tragedia nacional provocada por la llamada guerra contra las drogas, y del colapso del partido. En conversación con DW Corral descartó buscar liderar a su formación al terminar su gestión en 2021. (cp).