Globalización durante la Crisis - Ganadores y perdedores en el comercio mundial

Der freie Zugang zu den Weltwirtschaftsmärkten soll den Wohlstand stärken und ein friedliches Zusammenleben der Völker sicherstellen. Doch welche Länder nutzen die Chancen des globalen Wettbewerbs? Und welche Nationen meiden sie und schützen ihre Volkswirtschaften auf Kosten derer, die es sich nicht leisten können? Und warum propagiert der Weltfreihandel die Warenverkehrsfreiheit, setzt aber der Arbeitsmigration Grenzen? Ausgehend von diesen Fragen und Widersprüchen reisten wir durch die Vereinigten Staaten, Peru, Senegal und Europa. Wir kennen Menschen, die von der Globalisierung profitieren, aber auch andere, die darunter leiden. Dank eines Abkommens mit China wagt das ehemalige Stahlwerk Duisburg einen Neuanfang. Die US-Stahlindustrie hingegen befindet sich im Niedergang, und er macht China und die Globalisierung dafür verantwortlich. Nach der Maxime "America First" subventionieren die USA ihre Industrie und Landwirtschaft mit Milliarden von Dollar, was den ärmsten Ländern schadet. Peru beispielsweise ist auf die Globalisierung angewiesen und hat nur geringe Erfolge bei der Armutsbekämpfung erzielt. Klar ist auch, dass die globale Migration kaum von der Globalisierung profitiert. Die spanische Landwirtschaft hat einen Arbeitskräftemangel, aber die EU blockiert die Einwanderung. Zum Beispiel fliehen Menschen aus Senegal, weil ihr Land Opfer globaler Gier ist, wie illegaler Fischerei und der Aneignung von Ackerland durch internationale Konzerne. Im Wettbewerb um Arbeit und Migration gehören die Chinesen längst zu den Gewinnern. Auch weil diese Einwanderer ihrem mächtigen Herkunftsland China in Sachen Selbstbewusstsein und Strategie nicht hinterherhinken. Der zweiteilige Bericht „Globalisierung in der Krise“ stellt die Geschichten und Schicksale von Menschen in einer globalisierten Welt vor.