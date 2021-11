Glamour y estrés: la influencer Leonie Hanne en París

Alegría en vez de luto: El cementerio alegre de Rumanía

Con los muertos no se bromea, excepto en el "cementerio alegre" del pueblo de Săpânța, en Rumania. Aquí se cuentan las historias de los fallecidos a través de divertidos poemas, retratos coloridos y hermosas tallas.







Una dulce leyenda: las crepes Suzette de Mónaco

La crepe Suzette nació por la equivocación de un cocinero. Mientras aderezaba el postre, un chorro de licor se prendió fuego. La reportera de Euromaxx Felicitas Then viaja a Montecarlo para saber más de esta delicia.







Nuevas ideas para un edificio con muchos enemigos

Parece una máquina gigante: el Centro Internacional de Congresos de Berlín. El controvertido edificio está contaminado con amianto y lleva años en desuso. Una muestra de arte busca ahora revivir sus no tan viejos muros.







Simon Weisse: decorados increíbles para el cine

El escenógrafo Simon Weisse construye mundos maravillosos para cineastas como Steven Spielberg, Tom Tykwer y Wes Anderson. El alemán ha vuelto a trabajar con Anderson en el film "La crónica francesa".

Horarias de emisión:

DW Español

SA 23.10.2021 – 01:30 UTC

SA 23.10.2021 – 06:03 UTC

SA 23.10.2021 – 11:30 UTC

SA 23.10.2021 – 14:30 UTC

SA 23.10.2021 – 20:30 UTC

DO 24.10.2021 – 03:30 UTC

DO 24.10.2021 – 08:30 UTC

DO 24.10.2021 – 16:30 UTC

MO 25.10.2021 – 12:03 UTC

MA 26.10.2021 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5