Gerhard Richter, el arte y el dinero

Y ¿podría el criptoarte desbancar pronto a artistas consagrados?

Gerhard Richter: Retrato de un artista excepcional

Gerhard Richter es uno de los artistas contemporáneos más importantes y más caros del mundo. ¿Quién lo habría dicho cuando la Escuela Superior de Arte de Dresde lo rechazó en 1950? Aun así llegó al olimpo del arte. ¿Cómo lo consiguió?

NFT: el negocio del arte digital

"Beeple" sacudió el mundo del arte en 2021: su obra de arte digital alcanzó los 69 millones de dólares en una subasta. Los NFT, tokens no fungibles, podrían empezar a considerarse la nueva fórmula mágica del sector. ¿Qué papel tiene hoy el criptoarte?

Horarios de emisión:

DW Español

DO 16.04.2023– 00:30 UTC

DO 16.04.2023 – 09:30 UTC

DO 16.04.2023 – 15:30 UTC

DO 16.04.2023 – 20:30 UTC

LU 17.04.2023 – 03:30 UTC

LU 17.04.2023 – 12:30 UTC

JU 20.04.2023 – 14:30 UTC

VI 21.04.2023 – 04:30 UTC

VI 21.04.2023 – 11:30 UTC

SA 22.04.2023 – 08:30 UTC

SA 22.04.2023 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6