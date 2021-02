Gerard Depardieu: "Soy inocente y no tengo nada que temer"

Gerard Depardieu se declaró inocente este jueves (25.2.2021) y aseguró que no tiene "nada que temer", tras una acusación en su contra por "violación" y "agresiones sexuales". "Soy inocente", aseguró Depardieu en una entrevista dada al diario italiano La Repubblica, en la que asegura que se trata de acusaciones "infundadas". "No hay pruebas, no hay nada en mi contra", agregó.

El popular actor francés, de 72 años, fue imputado el 16 de diciembre por "violación" y "agresiones sexuales" que habría cometido en 2018 contra una joven actriz. La Justicia reabrió en el verano de 2020 la investigación por estos hechos, denunciados en 2018 y desestimados en una primera instancia.