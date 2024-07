George Clooney pide a Biden poner fin a su campaña

"La única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo", afirmó el artista, uno de los principales recaudadores de fondos del Partido Demócrata.

El actor estadounidense George Clooney, uno de los principales recaudadores de fondos del Partido Demócrata, hizo este miércoles (10.07.2024) una emotiva petición para que el mandatario Joe Biden se haga a un lado en la carrera presidencial en Estados Unidos.

El artista se unió así a la creciente lista de personalidades que han pedido que Biden, de 81 años, se retire de la contienda después de su terrible desempeño en el debate contra su adversario republicano Donald Trump.

"Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010", escribió Clooney en el periódico The New York Times. "Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos vimos en el debate".

"¿Estaba cansado? Sí. ¿Un resfriado? Tal vez. Pero nuestros líderes del partido deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver", agregó Clooney.

"Lo considero un amigo y creo en él", afirmó la estrella de Hollywood. "Pero la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo".

Clooney copatrocinó con Biden una recaudación de fondos repleta de estrellas el mes pasado en Los Ángeles, donde su equipo de campaña dijo haber recaudado 28 millones de dólares.

El partido debería escuchar a potenciales aspirantes, como la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Maryland Wes Moore y otros, y "entonces podríamos ir a la convención demócrata del próximo mes y resolverlo", aseguró.

