GCHR exige a Catar la liberación de Hazza y Rashid Al Marri

El Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR, por sus siglas en inglés) exigió este sábado (23.09.2023) que las autoridades de Catar liberen a dos activistas cataríes condenados a cadena perpetua por participar en una manifestación prodemocrática en el país.

Según un comunicado del GCHR, los hermanos Hazza Al Marri y Rashid Al Marri -ambos abogados especializados en derechos humanos- fueron arrestados en agosto de 2021 y condenados el año siguiente a cadena perpetua por el Tribunal Penal, veredicto que fue ratificado posteriormente por la Corte de Apelación.

"Fueron condenados por su activa participación" en una "congregación pacífica de personas de la tribu Al Murrah en la que pedían enmendar la ley para las elecciones del Consejo de Shura", las primeras legislativas en el país, celebradas en octubre de 2021, explicó la nota.

Las personas congregadas "pidieron el derecho a la ciudadanía plena, el respeto a la libertad de expresión y la justicia social entre los ciudadanos", añadió la fuente.

La ley electoral catarí limita el derecho de voto a quienes tienen la nacionalidad "original" de Catar o han adquirido la nacionalidad -siempre que su abuelo sea catarí y haya nacido en Catar- lo que es considerado por varias ONG como "discriminatorio" contra personas migrantes o tribus que quieran presentarse en los comicios.

Según los grupos opositores, las personas que se han naturalizado o pertenecen a tribus "no originales" no están reflejadas en la ley y no pueden ser candidatas ni votar.

La promulgación de la ley fue seguida por protestas en las que participaron personas de la tribu Al Murrah, una de las más grandes del golfo pérsico, a quienes se les negó el derecho a presentarse a las elecciones, y varias de ellas fueron detenidas.

Las autoridades cataríes anunciaron en agosto de 2021 haber remitido a siete personas al Ministerio Público por "usar las redes sociales para difundir noticias falsas e incitar conflictos raciales y tribales", incluidos los hermanos Al Marri.

"Estas impactantes sentencias fueron dictadas en su contra debido a su demanda pacífica de participación política para todos los ciudadanos sin discriminación, que es lo que el Gobierno de Catar debería apoyar, en lugar de encarcelarlos", aseguró GCHR.

La ONG "pide al Gobierno de Catar que rescinda de inmediato todos estos fallos injustos que se emitieron tras acusaciones falsas que violan los derechos civiles y humanos de los ciudadanos, incluido el derecho a expresar sus opiniones en línea y fuera de línea, así como el de reunión pacífica", concluyó.

