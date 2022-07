Gazprom ahora dice que no puede garantizar funcionamiento de Nord Stream

La firma rusa de gas Gazprom aseguró este miércoles (13.07.2022) que no tiene constancia alguna de que se haya autorizado el retorno de la turbina de Siemens retenida en Canadá y advirtió que no puede garantizar el funcionamiento seguro del gasoducto Nord Stream, que abastece a Europa a través del mar Báltico. El gobierno canadiense adelantó el sábado que entregará a Alemania la turbina, y no a Rusia, como estaba previsto inicialmente.

"Gazprom no tiene un solo documento que permita a Siemens sacar de Canadá el motor de la turbina de gas para la estación de compresión de Portovaya, que está siendo reparado allí", explicó la firma en un comunicado. "En estas circunstancias, no es posible sacar una conclusión objetiva sobre el desarrollo futuro de la situación para garantizar la operación segura de la estación, que es una instalación crítica para el gasoducto Nord Stream", añadió.

El funcionamiento del gasoducto está interrumpido, por diez días, por unas operaciones de mantenimiento. Los países europeos temen que Rusia interrumpa de forma duradera sus entregas de gas, alegando motivos técnicos, para presionarlos en un contexto de conflicto en Ucrania. Antes incluso de que Nord Stream dejara de funcionar, Rusia había disminuido fuertemente su suministro en las últimas semanas, asegurando que se debía a la falta de turbinas Siemens, necesarias -según Moscú- para que puedan funcionar las estaciones de compresión del gasoducto.

Molestia ucraniana

La devolución de la turbina que se encuentra en Canadá se detuvo por las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania. El gobierno canadiense precisó que se había autorizado la entrega de la turbina para no someterse al "chantaje del Kremlin”, que buscaría dividir a los aliados por medio de la presión energética. Según medios alemanes, tras la entrega de la turbina a Alemania, ésta sería transportada "lo antes posible" a la estación de compresión, cerca de San Petersburgo.

La Comisión Europea expresó su satisfacción por la decisión de las autoridades canadienses, al considerar que ello "elimina" una de las excusas utilizadas por el régimen de Vladimir Putin para reducir el suministro de gas al mercado alemán. Por contra, tras el anuncio, el Gobierno ucraniano convocó el lunes al embajador de Canadá en Ucrania para protestar por lo que considera "una excepción absolutamente inaceptable al régimen de sanciones contra Rusia".

DZC (EFE, AFP, Europa Press)