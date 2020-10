Gasolinera mexicana se gana aplausos por instalar comederos para perros

Una extraordinaria fórmula para ayudar a los perros y, de paso, obtener amplia cobertura y publicidad gratuita encontró una empresa de Torreón, Coahuila (México). Se trata de un grupo gasolinero que promete instalar en sus 30 sucursales comederos y bebederos para los perros de la calle. Hasta ahora lo ha hecho en algunos y ha divulgado las fotos. Como era de esperarse, la sencilla idea ha sido muy bien recibida por los usuarios en las redes sociales.

Se trata del grupo gasolinero CargoGas, que a través de su cuenta en Facebook aseguró que "próximamente todas nuestras estaciones serán Pet Friendly con el fin de brindar alimento y agua a perritos en situación de calle”. Algunos medios mexicanos señalaron que, por el momento, siguen siendo pocas las estaciones que cuentan con este particular servicio.

La campaña, en todo caso, va más allá de las croquetas y el agua fresca. La firma aseguró que seguirá adelante con su compromiso con los perros, colaborando con albergues y casas de rescate "para esterilizar, vacunar y desparasitar perritos callejeros, además de encontrarles hogar o mantenerlos en un refugio”. Y agrega una reflexión: "Salvar la vida de un animal no va a cambiar el mundo, pero sí cambia el mundo para este animal”.

Algunos usuarios han criticado que los dispensadores no tengan techo, lo que podría echar a perder las croquetas por el sol o la lluvia. También exigen que se les ofrezca sombra a los perritos. Otros han hecho hincapié en que el problema de fondo es el abandono de las mascotas, y que esta solución, si bien positiva, no es más que un mero parche. Y no faltaron quienes acusaron que esos comederos se convertirán en un nido de parásitos y enfermedades para los mismos perritos. Pese a lo anterior, las reacciones a la iniciativa han sido mayoritariamente positivas.

Por cierto, el eslogan de la campaña es "CargoGas se puso bien perrón”.

DZC (Excelsior, El Horizonte, El Siglo de Torreón)