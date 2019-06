Garrapatas tropicales en Alemania: una amenaza que trae el cambio climático

La garrapata tropical hyalomma fue vista en dos estados federados de Alemania. Aparentemente lograron sobrevivir al invierno. Al igual que sus parientes en Europa, la hyalomma puede transmitir enfermedades peligrosas. Las aves fueron las que transportaron a estos insectos tan desagradables hacia Alemania, según expertos. En realidad, las garrapatas hyalomma habitan en el sur de Europa, Asia y África, pero ahora también se las puede encontrar en Alemania.

Con las aves hacia Europa

Hay muchos indicios que sugieren que no es la primera vez que las garrapatas migran hacia el norte. Debido a su edad, es evidente que invernaron en Alemania. Por lo general, las larvas y las ninfas se suelen adherir al plumaje de las aves. A diferencia de las larvas, las ninfas son, por fuera, similares a los animales adultos: su color es amarillo anaranjado a rayas y, con dos centímetros más, son considerablemente más grandes que las garrapatas que habitan en este país.

Durante el año pasado, en Alemania se vivieron temperaturas muy altas. Ese es el clima ideal para estos pequeños parásitos tropicales. Para las garrapatas, el calor es la señal para salir de su escondite y buscar al mejor huésped. En el caso de las garrapatas introducidas en Alemania, los huéspedes fueron los caballos, ya que a los parásitos hematófagos les gusta habitar en animales grandes.

Garrapatas en busca de un huésped

No solo los caballos son presas atractivas para las garrapatas, sino también los humanos. Estos insectos pueden ir en busca del huésped, ya que son capaces de viajar alrededor de 100 metros por su cuenta.

Que las garrapatas se encuentran en los árboles esperando a que surja una posible víctima y luego se dejan caer sobre un animal o un ser humano es un mito. Ellas se encuentran entre la maleza, los arbustos y el pasto. Desde allí, se adhieren a un animal o a una persona. Cuando se sienten satisfechas, se dejan caer.

Enfermedades peligrosas

Las garrapatas pueden transmitir la enfermedad de Lyme o borreliosis, una infección que puede causar encefalitis, inflamación cerebral, o fiebre recurrente. Estas enfermedades son transmitidas por el virus alkhurma.

El tifus, otra enfermedad grave, es producido por la bacteria rickettsia. Se transmite a través de los ácaros, los piojos y algunas garrapatas. Las heces que estos parásitos dejan sobre la piel del huésped contienen millones de bacterias rickettsia. Pueden ser infecciosas durante meses. Sin embargo, no es posible que se contagie de una persona a otra.

De la garrapata a los humanos

Las garrapatas succionan la sangre de nuestras venas. Durante este proceso, transfieren sus heces a la piel. Cuando nos rascamos la herida, las bacterias, que se encuentran en las heces, entran a nuestro torrente sanguíneo.

También si se inhalan heces contaminadas, las bacterias pueden ingresar a nuestro cuerpo. Estas bacterias causan infecciones que pueden afectar órganos como los riñones, el corazón, o pueden causar inflamaciones y destruir vasos sanguíneos. La garrapata se infecta luego de haber chupado la sangre de un animal o de un ser humano que está infectado con la bacteria o el virus.

No se preocupe

En Alemania, la garrapata hyalomma, al parecer, no ha estado en contacto aún con los humanos. Pero sí con los caballos, donde fueron descubiertas. Todavía la situación no es alarmante, ya que no hay muchas garrapatas hyalomma en Alemania. Se tienen que aparear, y las condiciones tienen que ser las adecuadas para que las larvas y las ninfas se desarrollen. Hyalomma es una de las 600 especies de garrapatas que existen en el mundo.

(bt/cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |