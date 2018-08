Ganador del Tour de Francia: "Este año solo quiero disfrutarlo"

DW: ¿Ha cambiado su vida después de la victoria en el Tour de Francia?

Geraint Thomas: Sí, porque me doy cuenta de que tengo mucho que hacer, ya solo por las muchas citas con la prensa. Pero entre ellas hay también cosas muy interesantes. Por ejemplo, me invitaron al partido del FC Arsenal contra Manchester United y me dieron una camiseta con mi nombre. Luego, en mi país, Gales, se cambió el nombre de un velódromo en mi honor. ¡Esas cosas son increíbles! Acabas de cruzar la meta en París, levantando los brazos y en ese momento no piensas en todo lo que viene después.

¿La gente se está comportando diferente con usted ahora?

Sí, más gente me reconoce después de la victoria del Tour. Pero con mis amigos y mi familia todo es igual, no hay diferencia. Sólo disfruto celebrando con ellos.

¿Cómo reaccionaron los fans en su país cuando regresó a casa después de su victoria en el Tour de Francia?

Cuando llegué a Cardiff, había supuestamente 10.000 personas ahí, ¡eso fue increíble! No he dormido mucho y admito no haber montado mucho la bicicleta desde entonces.

¿Por qué logró ganar el Tour de Francia este año?

Fue un proceso que se desarrolló gradualmente a lo largo de mis años profesionales. Uno suele entrenar una gran variedad de cosas. Al principio mi entrenamiento estaba diseñado para carreras de cuatro minutos, luego para carreras de un día y finalmente el foco estaba en el Tour. Es una buena sensación haber llegado finalmente a la cima.

¿Qué tan difícil es seguir adelante y motivarse ahora?

Pregúntemelo de nuevo en 2019. Espero volver a estar motivado, pero este año sólo quiero disfrutarlo.

La Vuelta a Alemania es su primera carrera después del triunfo en Francia. La carrera no se celebró en los últimos diez años, ¿qué opina del ambiente en Alemania?

Es una verdadera lástima que la Vuelta a Alemania no se haya celebrado en tanto tiempo. Pero me parece genial que haya vuelto. Ya he corrido algunas carreras en Alemania. Gané la Vuelta a Baviera dos veces. Me gusta recordar eso. Pero esta vez no tengo tantas expectativas. Simplemente deseo volver a unirme con mi equipo.

¿Cuáles son sus objetivos para el futuro?

Me encantaría poder volver al Tour de Francia. También me gustaría participar en el Giro de Italia. Pero de momento me concentro en las carreras actuales y luego se verá. En noviembre decidiré los siguientes pasos.

¿Seguirá con el equipo Sky?

No puedo decirlo todavía. Tan pronto como haya una decisión, la anunciaremos.

Geraint Thomas, de 32 años, del equipo británico Sky, ha hecho historia en el ciclismo este verano con su victoria en el Tour de Francia. Thomas salió de la sombra de su capitán, Chris Froome, quien gano cuatro veces el Tour. Ahora el galés participa en la Vuelta a Alemania, que vuelve a celebrarse por primera vez en diez años.

Autor: Joscha Weber (GG)