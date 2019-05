Gael García apoya en Cannes a cineastas jóvenes

México enseñó este jueves (24.05.2019) en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes un ejemplo de la creación cinematográfica del país, con cuatro cortometrajes que reflejaron la diversidad de su nueva generación de cineastas y estuvieron apoyados por el ya consagrado Gael García Bernal.

"El aire delgado", de Pablo Giles; "The girl with two heads", de Betzabé García; "San Miguel", de Cris Gris, y "Satán", de Carlos Tapia, se presentaron en esa sección paralela e independiente del certamen francés de la mano del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La alianza entre Cannes y Morelia se remonta a 2003, cuando se acordó que el FICM proyectaría las películas de la Semana, y dos años después se abrió el camino inverso con una selección de proyectos mexicanos.

"El corto es el territorio libre del cine", destacó a EFE la fundadora y directora general del FICM, Daniela Michel, agradecida por la visibilidad que Cannes otorga a esos jóvenes, cuya selección depende directamente de los programadores de la Semana.

"Esta alianza nos complace muchísimo. Casi más de 60 cineastas mexicanos han pasado en este gran intercambio, que siempre les digo que es el mejor premio que pueden tener en Morelia", añadió la representante del festival mexicano.

No se perdió la exhibición en la ciudad francesa García Bernal, que esta semana proyectó en la sección oficial de Cannes, en las Sesiones Especiales, fuera de competición, su segunda película como director, "Chicuarotes".

Este actor y productor también tuvo en la Croisette su plataforma de lanzamiento, cuando acudió en 2000 con "Amores Perros", ópera prima de Alejandro González Iñárritu que le descubrió en la gran pantalla y ganó el premio de esa sección paralela. Desde entonces, "han mejorado mucho las circunstancias. En los noventa, no había casi ninguna producción de largos mexicanos", añadió Michel.

La Semana de la Crítica fue creada en 1962 por el Sindicato Francés de la Crítica de Cine y está consagrada a descubrir jóvenes promesas, de quienes proyecta sus primeros o segundos largometrajes, y apostó en su día por Guillermo del Toro o Iñárritu, presidente este año del jurado que el sábado otorgará la Palma de Oro. (EFE)