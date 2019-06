G20 en Japón: comercio mundial y cambio climático son los temas más polémicos

Al inicio de la cumbre, Trump ya genera tensiones con su amenaza velada de querer abandonar el pacto de defensa común con Japón, si su aliado no paga más dinero o no reduce los aranceles a productos estadounidenses.

Este es solo uno de los muchos ataques de Trump, quien también se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, para una breve conversación en la que le reiteró su exigencia de que Alemania gaste más en defensa, además de recordarle su rechazo al nuevo gasoducto Nordstream 2 porque Berlín "dependería demasiado de Rusia”, según Washington.

Guerra comercial Estados Unidos vs China y demás

El punto cumbre del evento cumbre será la reunión de Trump con Xi Jinping, este 29 de junio. Los diplomáticos de la administración estadounidense no creen que en Japón se termine el conflicto sobre aranceles punitivos, pero esperan que se declare una especie de "alto el fuego" para permitir nuevas negociaciones, como también lo dicen periódicos chinos.

Trump amenaza a China con aranceles adicionales del 10% sobre bienes por un valor de 300 mil millones de dólares. Las importaciones de China por 200 mil millones de dólares ya están sujetas a una multa del 25% en EE. UU. A lo que China ha reaccionado imponiendo aranceles propios.

El presidente de Estados Unidos está involucrado en disputas arancelarias hasta con la India. Trump ha reclamado que los aranceles impuestos por India son "inaceptables” y ha dicho que quiere hablar sobre ello con el primer ministro indio, Narendra Modi. Lo que Trump no dice es que fue su administración la que primero elevó los aranceles y los indios solo han reaccionado.

La UE sigue defendiendo el libre comercio

Los numerosos conflictos comerciales, pero especialmente aquellos con China, están afectando la economía global, lamenta la Unión Europea, miembro del G20. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió que un acuerdo entre EE. UU. y China deberá tener en cuenta a Europa.

Angela Merkel y Xi Jinping en la cumbre del G20, en Osaka, Japón.

"No podemos ser ignorados", dijo Juncker. La UE es el eje del comercio mundial. Bruselas ha firmado acuerdos de libre comercio con más de 70 países, más recientemente con Canadá y Japón, país anfitrión. El domingo se cerrará el próximo acuerdo con Vietnam, que a su vez, es criticado por la administración estadounidense. Paralelamente, se está negociando un acuerdo de libre comercio en Bruselas con los miembros del Mercosur. Un gran avance en estas negociaciones de larga data durante la cumbre del G20 enviaría una fuerte señal a Osaka, adelantan diplomáticos de la UE tras bambalinas.

Refiriéndose a Estados Unidos y otros gobiernos, como Brasil, Rusia o China el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que Osaka no es "el escenario mundial para los nacionalistas".

Francia traza línea roja en el clima

Aparte del comercio global, la política climática es el tema más importante en Osaka. EE. UU. y Brasil están tratando de introducir formulaciones más suaves y no vinculantes sobre el cambio climático en la declaración final. Pero el presidente francés, Emmanuel Macron, puso un límite antes de la cumbre. Ante un grupo de ciudadanos franceses Macron anunció en Osaka que no apoyará una declaración del G20, que no cumpla con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

A pesar de todas las discusiones internas, la UE mantiene su compromiso de lograr una economía neutral en emisiones de carbono para 2050, anunció el presidente de la Comisión de la UE, Jean-Claude Juncker, quien reiteró, por último, que "la UE sigue siendo pionera".

