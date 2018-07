G20: Alemania apoya el libre comercio para "para garantizar la paz"

La semana en imágenes (del 23 al 29 de julio de 2018)

Khan gana elecciones pero no la mayoría suficiente para gobernar Pakistán

El ex deportista profesional de críquet Imran Khan ganó las elecciones que se celebraron el miércoles en Pakistán pero su partido no cuenta con mayoría suficiente para formar gobierno, informaron hoy las autoridades electorales con el 96 por ciento del voto escrutado. Sus oponentes denuncian fraude y adelantan que no aceptarán el resultado. (27.07.2018)