Fuerza Latina - Reymar Perdomo: "Soy inmigrante que siente y padece”

¿Cuándo te vas? le preguntaba su mamá con insistencia. Reymar Perdomo se resistía a dejar su tierra natal. Hasta que un día, la maestra rural que veía desfallecer de hambre a sus alumnos de escasos recursos, reconoció que no podía seguir sufriendo el dolor que le causaba la realidad de su país. Debía irse si quería desarrollarse en el plano personal. No fue fácil viajar de Venezuela a Perú, "la frontera es un mundo turbio sin luz”. Llegó a Lima con su exitosa trayectoria como cantante y los 100 dólares que no llegaron a robarle al salir de su país. Pero sus expectativas de ganarse la vida en escenarios peruanos se esfumaron. Tocó muchas puertas pero no consiguió trabajo como cantante. Profundamente decepcionada enfrentó la cruda realidad de quien emigra y empezó a cantar en autobuses. Compuso "Me fui” inspirada en las vicisitudes que como migrante enfrentaba lejos de su tierra. El tema se hizo viral y la vida de Reymar Perdomo dio un giro como ella jamás lo hubiera imaginado.