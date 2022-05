Fuerza Latina - Miriam Gomes: "Me quisieron convencer de que no existíamos”

Miriam Gomes nació y creció en Dock Sud, un barrio de inmigrantes situado al sur del Área Metropolitana de Buenos Aires donde vivían muchas familias de Cabo Verde como la suya. Para ella el racismo no existía hasta que se mudaron de barrio. En una oportunidad escuchó discutir a un grupo de caboverdianos sobre la posibilidad de apoyar la independencia de su país. "Somos africanos. No queremos ser portugueses o europeos de segunda clase sino africanos de primera,” la opinión de uno de ellos la impactó. "¿Cómo que somos africanos?”. Más tarde experimentó el racismo en diferentes situaciones y ambientes. Pero del tema no se hablaba. Ni de la población afrodescendiente. ¿Por qué? Hay que remontarse al S.XIX y a las políticas públicas de entonces, explica, de "un país que se quería genéticamente blanco y culturalmente europeo”. Miriam Gomes critica que hasta hoy se conozca tan poco a María Remedios del Valle, una madre de la patria afrodescendiente, capitana y guerrera de la Independencia.